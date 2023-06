Paulo Sousa-Napoli: De Laurentiis pronto a pagare la clausola. Le cifre dell’operazione

Il Calcio Napoli sta virando dritto su Paulo Sousa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe il tecnico portoghese l’obiettivo numero uno del presidente Aurelio De Laurentiis.

Paulo Sousa-Napoli: De Laurentiis pronto a pagare la clausola

L’allenatore della Salernitana, di cui il patron di Filmauro è rimasto impressionato in particolare dopo aver visto la sua squadra pareggiare allo Stadio Diego Armando Maradona contro gli azzurri, sarebbe dunque l’erede designato di Luciano Spalletti sulla panchina dei campioni d’Italia.

Secondo la rosea il Napoli sarebbe pronto a pagare la clausola di 1,35 milioni di euro lordi per liberare Sousa dai granata, sfruttando anche le agevolazioni fiscali previste dal ‘Decreto Crescita‘. La cifra sarebbe dunque inferiore rispetto a quella di 1,8 milioni di euro che era circolata nelle ultime ore.

Per l’allenatore ex Roma sarebbe pronto un contratto annuale da 2 milioni di euro netti, con opzione per il secondo anno.