Kim sempre più lontano da Napoli: il Bayern Monaco è pronto a pagare subito la clausola

Sembra davvero già finito il tempo di Kim Minjae a Napoli. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, infatti, i dirigenti del Bayern Monaco sarebbero in queste ore in stretto contatto con quelli azzurri per trovare un accordo.

Kim al Bayern Monaco, arriva l’offerta del club tedesco

Il calciatore sudcoreano il 4 giugno 2023 a margine della festa tricolore andata in scena allo Stadio Maradona è stato premiato dalla Lega Serie A come il miglior difensore del campionato italiano appena concluso e che ha visto il Calcio Napoli conquistare il terzo, storico Scudetto 33 anni dopo l’ultimo vinto Diego e compagni.

Potrebbe a sorpresa non essere inglese dunque il futuro di Kim, accostato nelle ultime settimane al Manchester United, con il quale sembrava aver già trovato un’intesa economica.

I tedeschi sono piombati sul numero 3 azzurro non appena hanno percepito la possibilità di sfruttare le incertezze dei red devils, e consapevoli della clausola di 50 milioni di euro che lo libererebbe all’istante, si sono affrettati a contattare i dirigenti partenopei per entrare ufficialmente in trattativa. Per il coreano pronto un contratto da 10 milioni netti a stagione.