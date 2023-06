Sorpresa Napoli: Garcia è il nuovo allenatore

Il Calcio Napoli chiude definitivamente il toto-allenatore annunciando Rudi Garcia. Il tecnico francese torna in Italia dopo l’esperienza estremamente positiva con la Roma. Spazzata via dunque la concorrenza di Galtier che sembrava il favorito numero uno dopo la copertina pubblicata dall’Equipe in mattinata.

Le parole di De Laurentiis su Rudi Garcia al Napoli

Il presidente del Napoli con un tweet ha presentato il tecnico francese a modo suo. Ecco le sue parole: “Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!”.