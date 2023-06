Rudi Garcia e quel violino anti-juventino suonato all’attuale designatore Rocchi

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Calcio Napoli. Ha conquistato la fiducia di Aurelio De Laurentiis dopo 10 giorni di colloqui ininterrotti, superando la concorrenza del suo connazionale Galtier. Per l’ex tecnico dell’Al-Nassr sarà la seconda esperienza in Italia: Garcia è infatti stato l’allenatore della Roma per quasi tre anni, arrivando nella capitale nell’estate del 2013.

Il 5 ottobre 2014 mostrò al mondo intero il suo disappunto nei confronti dell’arbitro Gianluca Rocchi, attuale designatore, durante una sfida a Torino contro la Juventus. Il suo gesto del violino è rimasto nell’immaginario comune, e viene ancora oggi utilizzato per rimarcare errori arbitrali a favore dei bianconeri.

Rudi Garcia e il gesto del violino allo Juventus Stadium

Al termine di quella partita, terminata 3-2 per i padroni di casa, l’attuale allenatore del Napoli rilasciò dichiarazioni molto pesanti: “È un vero peccato che a Torino l’area sia grande 17 metri. Quello che abbiamo vissuto è stata una vergogna, ma questa partita mi ha fatto capire che quest’anno vinceremo lo scudetto”. Le cose non andarono però così, e la Juventus conquistò dopo le solite polemiche il tricolore.

Carlos Tevez, all’epoca attaccante bianconero, verso le fasi finali del campionato dopo un gol contro la Fiorentina esultò con lo stesso gesto del violino, appositamente per prendere in giro Garcia, che poi dichiarò: “Io rispetto i tifosi della Juve e non ho mai avuto rimpianti per il gesto del violino a Torino”.

Dopo molti anni, nel 2021, Garcia ha provato ad abbassare i toni della vicenda, dichiarando: “Il violino è rimasto nell’armadio quando ho lasciato l’Italia. Mi venne istintivo, volevo difendere la mia squadra da quello che ritenevo fosse un torto. La mia Roma avrebbe vinto lo scudetto con il VAR? Non lo so, ogni epoca fa storia a sé. Non ho mai avuto la percezione che la Juventus fosse favorita dagli arbitri, ma con il VAR gli arbitraggi sono più giusti”.