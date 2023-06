Chi è la fidanzata di Garcia che con un like invitò Spalletti a “buttarsi da Ponte Vecchio”

Con Rudi Garcia, nuovo allenatore del Calcio Napoli, arriverà in città anche Francesca Brienza. Fidanzata del tecnico francese di origini andaluse, ha conosciuto Garcia nel corso della sua esperienza a Roma, nel 2014.

Nata a Roma nel 1986, 37 anni da compiere, Francesca è una giornalista sportiva. Ha conquistato Garcia negli studi della televisione ufficiale del club capitolino. Grazie a lei, il neo tecnico degli azzurri è riuscito a superare lo scoramento derivato dalla separazione con l’ex moglie Veronique, dalla quale aveva avuto tre figlie: Carla, Eva e Lena.

Francesca Brienza, la carriera della fidanzata di Rudi Garcia

La compagna di Rudi Garcia, con cui ha 22 anni di differenza, muove i primi passi da giornalista nelle radio locali della capitale, per poi diventare il volto di Roma Channel, il canale ufficiale della società giallorossa. È per lei l’inizio di un percorso che la porterà alla televisione nazionale: Pierluigi Pardo infatti la ingaggia per il programma Tiki Taka, nel quale Francesca ricopre il ruolo di opinionista fissa. Appare anche in qualche puntata dell’edizione di Tiki Taka condotta da Piero Chiambretti.

In una delle ultime edizioni Rai del Processo del Lunedi firmato da Enrico Varriale, assume la co-conduzione. Partecipa anche a Quelli che il Calcio come inviata dai campi al seguito della Roma.

Negli ultimi anni lavora a La7, occupandosi prevalentemente di calcio femminile, e conducendo l’appendice pre e post partita della Serie A.

Francesca Brienza: quando appoggiò Totti contro Spalletti

Quando era ancora a Roma Tv, Francesca Brienza si lasciò scappare un like di troppo ad un post su Facebook dedicato a Francesco Totti, nel periodo della guerra a distanza con Luciano Spalletti. L’apprezzamento all’invito rivolto al tecnico a “buttarsi da Ponte Vecchio” non andò giù alla produzione del canale tematico, che ridimensionò il suo ruolo all’interno dell’organigramma.

La Brienza provò a rimediare pubblicando un post di scuse, che non riuscì però a risanare la spaccatura con la direzione della televisione: “Sono molto dispiaciuta per aver compiuto la leggerezza di mettere un like su una foto di un amico senza prima leggerne il post che la accompagnava”.