L’assurda richiesta dell’agente di Osimhen: abbassare il prezzo per favorire la vendita

Archiviata la discussione legata al nuovo allenatore, il Calcio Napoli si ritrova ad affrontare una nuova spigolosa situazione legata a Victor Osimhen. Il calciatore è bramato dalle big d’Europa, il Bayern Monaco su tutti che è in cerca di un numero 9 da dare a Tuchel. Secondo Il Mattino, l’agente del nigeriano, Roberto Calenda, avrebbe chiesto un incontro con De Laurentiis per discutere di un eventuale ribassamento della richiesta economica per Osimhen per favorire la partenza del suo assistito.

L’agente di Osimhen chiede di abbassare il suo prezzo

Richieste ufficiali sembrano essere arrivate, specialmente dal Bayern Monaco che sarebbe seriamente intenzionato all’attaccante nigeriano, complice anche la totale assenza di una prima punta nella rosa di Tuchel. Le offerte arrivate però sembrerebbero ben più basse rispetto alle richieste imposte da Aurelio De Laurentiis. Motivo per il quale l’agente di Osimhen avrebbe chiesto un colloquio con il presidente del Napoli per riformulare il prezzo del suo assistito favorendo così la vendita. Dopo la perdita di Spalletti il Napoli dunque rischia di perdere uno dei maggiori protagonisti della cavalcata che ha portato lo Scudetto a Napoli dopo 33 anni.