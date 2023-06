Khvicha Kvaratskhelia ha deciso: non prenderà parte all’Europeo Under 21 che si terrà in Georgia e Romania dal 21 giugno 2023.

Il talento del Calcio Napoli, attualmente impegnato con la nazionale maggiore per due amichevoli contro Cipro e Scozia, ha comunicato attraverso una nota ufficiale la difficile decisione.

Khvicha Kvaratskhelia ha deciso, non parteiperà agli Europei Under 21 con la sua Georgia

È stata infatti forte la tentazione per Kvaratskhelia di difendere i colori del proprio paese in patria, ma alla luce della lunghissima stagione disputata e non ancora terminata, culminata con la vittoria del terzo Scudetto con la maglia del Napoli, il talento numero 77 ha optato per qualche giorno di vacanza.

Questo il messaggio del giocatore: “È un grande onore essere un membro della squadra che tra pochi giorni giocherà l’Europeo Under 21. Dopo la stagione calcistica più lunga per me, è difficile tornare a giocare in una competizione di così alto livello in così poco tempo. Pertanto, voglio che i tifosi sappiano la mia posizione”.

“Nonostante il mio desiderio di esserci, per motivi sportivi dopo una stagione difficile, sarò con voi come un normale tifoso della nostra nazionale. Ora sono completamente concentrato sulle partite che attendono la nazionale georgiana contro Cipro e Scozia. Voglio augurare un grande successo a tutti, ai miei compagni di squadra, a tutta la nazionale, allo staff tecnico e alla Georgia”.

Kvaratskhelia sarà regolarmente a Dimaro il 14 luglio 2023

La calda estate di Khvicha, premiato come miglior giocatore della passata Lega Serie A, prevederà inoltre il matrimonio con l’amata Nitsa, di cui non si conosce ancora la data ufficiale. Il georgiano, salvo sorprese dell’ultimo minuto, sarà dunque regolarmente a Dimaro-Folgarida il 14 luglio 2023, in tempo per l’inizio del primo dei due ritiri che gli azzurri campioni d’Italia svolgeranno in vista della prossima, entusiasmante stagione.

In quell’occasione, Kvaratskhelia avrà a che fare per la prima volta con Rudi Garcia, nuovo tecnico del Napoli, subentrato a Luciano Spalletti.