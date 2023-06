Non smette di segnare Victor Osimhen. Il bomber del Calcio Napoli, capocannoniere del campionato di Serie A che ha visto trionfare gli azzurri e conquistare lo Scudetto alle 22,37 del 4 maggio 2023, ha realizzato una doppietta con la maglia della propria nazionale in casa della Sierra Leone, conquistando il pass per le fasi successive della Coppa delle Nazioni Africane.

Con le due reti realizzate in nazionale, le prime di questo 2023, Osimhen conclude la propria stagione con la bellezza di 33 gol: 26 in campionato, 5 in Champions League e 2 con la maglia della Nigeria.

Non sarà contento di questa qualificazione Aurelio De Laurentiis: Victor Osimhen prenderà parte alla Coppa delle Nazioni Africane in programma dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024. Il nigeriano salterà quindi un mese di gare ufficiali con la maglia del Napoli, in una delle fasi più calde della stagione.

Da anni il patron azzurro si batte con la Fifa per chiedere lo spostamento in estate della competizione, che puntualmente decima i grandi club impegnati su più fronti di tanti calciatori fondamentali.

Victor Osimhen, doppietta e qualificazione con la Nigeria

L’attaccante di Napoli e Nigeria ha messo la prima firma sulla partita già al 19′ con un bellissimo pallonetto dal limite dell’area, salvo poi ripetersi alla mezz’ora depositando la palla in rete con un tap-in da pochi passi.

Grazie a questa vittoria, la Nigeria si è asssicurata matematicamente la qualificazione alla fase finale della competizione: con una sola giornata ancora da disputare, infatti, Osimhen e compagni sono primi in classifica con 12 punti conquistati, a 7 punti dalla stessa Sierra Leone terza.

Il centravanti africano ha poi celebrato la vittoria e la qualificazione con un post sul suo profilo Instagram:

Osimhen-Napoli, De Laurentiis prepara il rinnovo del contratto

Intanto Aurelio De Laurentiis ha chiesto un incontro all’entourage di Victor Osimhen, per discutere di rinnovo e valore del cartellino. L’idea del Napoli è quella di proporre un contratto fino al 2025 con un innalzamento dello stipendio dai 4 milioni di euro attuali a 6,5 mln. Inoltre il patron azzurro vuole fissare il prezzo del cartellino del giocatore a 160 milioni di euro: per meno di questa cifra non si discuterà neanche.

Quando il Napoli ritroverà Victor Osimhen

Finisce finalmente la stagione sportiva di Victor Osimhen: ultimati gli impegni con la propria nazionale, il nigeriano potrà godersi le meritate vacanze, per poi ritrovarsi a Castel Volturno intorno al 10 luglio, qualche giorno prima della partenza per Dimaro-Folgarida in programma il 14 luglio 2023.

Dopo la prima fase di ritiro, che terminerà il 25 luglio 2023, il Napoli si sposterà a Castel di Sangro, in Abruzzo, dove resterà per altre due settimane, dal 28 luglio 2023 al 12 agosto 2023. La prima partita del nuovo campionato di Serie A 2023/2024 è in programma nel weekend tra il 18 ed il 20 agosto 2023.