È arrivato il giorno della presentazione di Rudi Garcia, nuovo tecnico del Calcio Napoli. Il francese verrà introdotto da Aurelio De Laurentiis, che ha organizzato la conferenza stampa che inaugura il nuovo corso dopo quello di Luciano Spalletti al Museo del Real Bosco di Capodimonte.

A Capodimonte la presentazione di Rudi Garcia

Una location d’eccezione il primo abbraccio della città all’allenatore ex Al-Nassr, che avrà l’arduo compito di succedere ad una figura molto amata come quella del tecnico di Certaldo, nell’anno in cui gli azzurri avranno sul petto la toppa tricolore dei campioni d’Italia.

Ci vorrà grande unione d’intenti per non rovinare il lavoro fatto l’anno che ha portato nuovamente il Napoli sul tetto d’Italia, e per questo alcuni gruppi del tifo organizzato hanno diramato una nota nella quale annunciano che saranno presenti oggi a Capodimonte per accogliere Garcia e dargli il benvenuto: “Oggi porteremo il nostro saluto a Garcia, vogliamo ricominciare come abbiamo lasciato. Tutti uniti per difendere ciò che abbiamo conquistato”.

L’appuntamento è alle 17,30 presso il Museo del Real Bosco di Capodimonte: la conferenza stampa inizierà attorno alle 18.