Zielinski sempre più lontano da Napoli: Sarri lo vuole alla Lazio

Il Calcio Napoli dopo aver affidato la squadra a Rudi Garcia sta cercando di blindare i propri gioielli. Sotto la lente d’ingrandimento negli ultimi giorni c’è il nome di Piotr Zielinski. Il calciatore polacco è in scadenza di contratto e la società azzurra ha ribadito la voglia di rinnovare con il centrocampista, ma solo con un abbassamento dell’ingaggio. Il tutto è legato ad un discorso fatto dalla società che sta puntando a ridurre le spese contrattuali di ogni calciatore. Negli ultimi giorni il Napoli si è visto con gli agenti del polacco ma senza particolare successo, voci che hanno spinto la Lazio a fare un tentativo per il centrocampista che è il pupillo di Maurizio Sarri.

Napoli-Zielinski la trattativa rinnovo non decolla

Nei giorni scorsi, approfittando che il calciatore è impegnato con la Polonia tra amichevoli e qualificazioni al prossimo Europeo, si è tenuto un incontro tra gli agenti del polacco e la società azzurra. Dalle ultime le notizie uscite dal confronto non sembrano esserci risvolti positivi. Il tutto è legato all’aumento di stipendio che Zielinski dovrebbe avere nella prossima stagione, toccando i 4.5 milioni. Cifra ben più alta rispetto al tetto massimo imposto dal Napoli. Proprio per questo motivo gli azzurri si sono presentati con un’offerta molto più bassa per il prossimo contratto che ha ricevuto un secco “no” dall’entourage dell’agente.

Sarri chiama il polacco alla Lazio

Attento alla vicenda rinnovo di Zielinski c’è Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico toscano preme per l’arrivo del suo pupillo in terra capitolina, anche lo scorso anno era stata fatto un tentativo che però non ha dato successo. Secondo il Corriere dello Sport, la squadra biancoceleste ha messo sul piatto 20 milioni secchi per il centrocampista che potrebbero convincere De Laurentiis a vendere. Oltre l’offerta alla squadra, c’è stato un contatto diretto tra Sarri e Zielinski. Con il calciatore che sembrerebbe aver dato la sua disponibilità a tornare col tecnico toscano per la terza volta in carriera.