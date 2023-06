Il designatore degli arbitri di Serie A Gianluca Rocchi è intervenuto nel corso di Radio anch’io Sport, commentando alcuni episodi chiave del passato più o meno recente del campionato italiano.

Gianluca Rocchi sul violino di Garcia in Juve-Roma del 2014: “Con il Var sarebbe stata un’altra storia”

L’ex fischietto fiorentino ha anche affrontato il ritorno di Rudi Garcia nel calcio nostrano, sulla panchina del Calcio Napoli, ricordando il famoso episodio del violino fatto dall’allora tecnico della Roma in seguito ad uno degli episodi controversi capitati nel match tra giallorossi e Juventus giocato a Torino ad ottobre del 2014, e che lasciarono tanti strascichi polemici: “Se avessi avuto la tecnologia disponibile oggi probabilmente non ci sarebbe stato nemmeno il violino di Garcia, perché avrei avuto molta più facilità a risolvere alcuni problemi. È una di quelle partite in cui rimpiango di non aver avuto la tecnologia, altrimenti oggi parleremmo di un’altra storia. Gli do il bentornato, perché si tratta di un grande allenatore e mi farà piacere ritrovarlo”.