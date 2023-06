Il Napoli presenta Rudi Garcia: come seguire gratis e in diretta conferenza stampa

Oggi alle 18:00 inizia (quasi) ufficialmente la nuova stagione del Calcio Napoli con la presentazione del nuovo tecnico Rudi Garcia. L’allenatore francese arrivato a Napoli dopo una trattativa durata quasi due settimane è pronto a prendere la pesante eredità lasciata da Luciano Spalletti. La location dell’evento è il suggestivo Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte. La conferenza stampa è stata aperta solo agli addetti ai lavori, ma tutti i tifosi potranno seguire tutte le parole del nuovo tecnico in live comodamente da casa gratuitamente, ecco come.

Dove vedere la prima conferenza stampa di Garcia da allenatore del Napoli

Come detto in precedenza l’evento sarà disponibile in forma gratuita a tutti i tifosi del Napoli. Infatti la società campana trasmetterà in live l’intero evento sulla propria pagina YouTube dalle ore 18:00. Oltre alla piattaforma online, la conferenza sarà visibile anche con Sky, sul canale 200, ovvero Sky Sport News 24.