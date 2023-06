Rudi Garcia al Napoli, la ragione economica che ha aiutato De Laurentiis nella scelta

In tanti si sono chiesti perché Aurelio De Laurentiis abbia scelto a sorpresa Rudi Garcia per sostituire Luciano Spalletti sulla panchina del Calcio Napoli. Una delle ragioni principali che ha spinto il patron azzurro a virare su un allenatore che aveva da poco interrotto prematuramente la propria esperienza alla guida di una squadra che appartiene ad una realtà calcistica di basso livello ed ancora in evoluzione, è quella economica.

Il vero motivo per cui De Laurentiis ha ingaggiato Rudi Garcia

Rudi Garcia, che percepirà più o meno lo stesso stipendio del suo predecessore (3 milioni netti a stagione più bonus legati a risultati sportivi) beneficerà infatti del Decreto Crescita, detto anche “Rientro dei cervelli”. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta e che benefici comporterà al Napoli l’agevolazione sul suo ingaggio.

In primis, capiamo cos’è il Decreto Crescita: dal 1 gennaio 2020 chi rientra dall’estero in Italia può usufruire di una decurtazione sulla tassazione dal 45% al 25% circa. Questo a patto che rimanga nel nostro paese per almeno due anni, altrimenti il provvedimento decade e il datore di lavoro ha l’obbligo di versare la totalità dei contributi.

Nella rosa del Napoli sono già presenti alcuni calciatori che beneficiano di questa decurtazione: si tratta di Osimhen, Kvaratskhelia, Anguissa, Kim, Demme, Lobotka, Olivera, Elmas, Ostigard e Lozano.

Svelato dunque il motivo principale per il quale De Laurentiis ha preferito stipulare un contratto biennale rispetto ad uno annuale. Questo vuol dire anche che Rudi Garcia difficilmente verrà sollevato dall’incarico prima del 2025, a meno che non rimanga poi in Italia ad allenare altrove.

Conoscendo l’attenzione maniacale di De Laurentiis su argomenti fiscali, difficilmente assisteremo ad un esonero del tecnico francese di origini andaluse.

I suoi 3 milioni netti, diventano dunque al lordo 3,93 mln: niente male rispetto ai quasi 6 milioni lordi che avrebbe dovuto spendere il patron azzurro senza il beneficio del decreto.

Rudi Garcia percepiva all’Al-Nassr 5,6 milioni a stagione, mentre ai tempi della Roma il suo ingaggio annuale era di 1,2 mln.