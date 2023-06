Il paradosso Osimhen: De Laurentiis sicuro del rinnovo, ma gli agenti del nigeriano smentiscono

La questione rinnovo Victor Osimhen, bomber del Calcio Napoli, si fa sempre più fitta e complicata. Dopo le parole del presidente Aurelio De Laurentiis nella conferenza di presentazione di Rudi Garcia, dove dava per certo il rinnovo biennale dell’attaccante nigeriano. In serata è arrivata la smentita da parte dell’entourage del calciatore che, come riferito dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, non ha trovato nessun accordo e le trattative dovranno continuare ulteriormente.

Le parole di De Laurentiis su Osimhen

Nella splendida location del Museo di Capodimonte è avvenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico degli azzurri, Rudi Garcia. Tra le varie domande poste al presidente De Laurentiis c’è stata una sul futuro di Osimhen, con il numero uno degli azzurri che ha risposto così: “Con Osimhen abbiamo già parlato prima che organizzassi la festa scudetto del Napoli. Mi sembrava una giusta priorità. Con lui siamo in linea di massima d’accordo per un prolungamento di ulteriori due anni. Per quanto riguarda gli altri giocatori, dovremo vedere e studiare tutto con Garcia”.

L’agente di Osimhen non fa ben sperare il Napoli

In mattinata la Gazzetta dello Sport ha aperto la sua edizione odierna con la notizia di una telefonata tra Roberto Calenda (agente di Osimhen) e Aurelio De Laurentiis. Naturalmente la questione cardine è stata il rinnovo del nigeriano che sembra essere sempre più lontano ora dopo ora e sarà obbligatorio un incontro in settimana per mettere le offerte sul piatto. Secondo il quotidiano l’agente di Osimhen sembra pessimista sulla trattativa visto che l’entourage del numero nove del Napoli vorrebbe un ulteriore aumento di stipendio superando il tetto dei 4.5 milioni a stagioni e conoscendo il tetto massimo imposto dalla società (3/3.5 milioni) sarà difficile vedere un risvolto positivo di questa proposta.