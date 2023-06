Dove abiterà Rudi Garcia a Napoli: ha scelto un posto di straordinaria bellezza

Dove abita Rudi Garcia a Napoli? È la domanda che molti curiosi, tifosi e non del Calcio Napoli, si stanno facendo in queste ore. Molta curiosità vi è infatti intorno alle scelte di personaggi celebri, a cui tocca quella fortuna che in molti sognano e, cioè, di avere i mezzi economici adeguati per vivere in case da sogno.

Dove abita Rudi Garcia a Napoli: ha scelto Arco Felice a Pozzuoli

Non è da meno il nuovo allenatore della SSC Napoli, Rudi Garcia, il quale potrebbe avere scelto una località situata al di fuori dei confini della città partenopea. Il Gruppo Tecnocasa Pozzuoli Arco Felice ha pubblicato infatti, sulla propria pagina Facebook, un post corredato da due immagini in cui il nuovo tecnico azzurro è ritratto con gli agenti immobiliari di quell’agenzia. “Il bello del nostro lavoro… I nostri clienti. BENVENUTO MISTER” – si legge nel post che, perciò, fa intendere chiaramente che Garcia abbia scelto la località di Arco Felice a Pozzuoli per eleggere la sua nuova residenza.

L’allenatore del Napoli sarà più vicino a Castel Volturno

Rudi Garcia sarà più vicino al centro sportivo di Castel Volturno che al centro di Napoli, a differenza di altri allenatori come Carlo Ancelotti – il quale abitava a via Tasso – o lo stesso Luciano Spalletti, che però alloggiava in un albergo di Corso Vittorio Emanuele. Seppur lontano dal cuore di Partenope, Garcia abiterà in ogni caso in un luogo fantastico immerso nelle bellezze straordinarie della nostra terra. L’allenatore avrà comunque modo di conoscere in modo approfondito la città di Napoli: magari con cappello e baffi finti, come ha affermato scherzosamente nella conferenza stampa di presentazione al Museo di Capodimonte, tentando di non farsi riconoscere dai calorosi tifosi azzurri che lo hanno accolto con un apprezzatissimo striscione di benvenuto.