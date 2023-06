VIDEO/ Kvaratskhelia, finale amaro: fallisce un rigore al 94′ con la ‘sua’ Georgia

Non termina nel migliore dei modi l’estenuante stagione disputata da Khvicha Kvaratskhelia. Il talento del Calcio Napoli, premiato il 4 giugno 2023 come miglior giocatore della Serie A, ha fallito un calcio di rigore al 94′ di Scozia-Georgia.

Impegnato con la propria nazionale nelle qualificazioni ai prossimi Campionati Europei di calcio in programma nell’estate del 2024, il funambolo ha disputato una buona partita su un campo reso impraticabile dalle copiose piogge che hanno caratterizzato la giornata a Glasgow, mostrando i soliti sprazzi di calcio spettacolare che lo hanno reso celebre nel nostro campionato.

Kvaratskhelia fallisce un rigore al 94′ di Scozia-Georgia

Sul punteggio di 2-0 in favore dei padroni di casa, però, Kvaratskhelia è stato tradito dal suo stesso talento, oltre che dal terreno di gioco: il georgiano, chiamato dal dischetto ad accorciare le distanze racimolare briciole di speranze per i suoi, ha sparato la sfera alle stelle senza neanche riuscire ad inquadrare la porta.

Un tiro ed una coordinazione corporea che hanno messo in evidenza tutte le difficoltà imposte dalla pozzanghera in cui è stata disputata la partita, iniziata con oltre un’ora di ritardo per consentire agli addetti ai lavori di asciugare il più possibile l’erba.

La Georgia di Khvicha Kvaratskhelia rimane al secondo posto del proprio girone di qualificazione con 4 punti in coabitazione con la Norvegia, mentre la Scozia rinsalda la vetta a quota 12.

Finisce dunque con una piccola amarezza la pur straordinaria stagione del numero 77 del Napoli, che ha deciso di non prendere parte agli Europei Under 21 che si disputeranno dal 21 giugno 2023 in patria, per godersi qualche giorno di vacanza prima di ripartire per il ritiro di Dimaro-Folgarida in Trentino, in programma dal 14 al 25 luglio 2023.

Un paio di giorni prima della partenza i partenopei si ritroveranno per il raduno a Castel Volturno, ed in quell’occasione Kvaratskhelia avrà modo di incontrare per la prima volta il nuovo allenatore Rudi Garcia, che ha sostituito il tecnico campione d’Italia Luciano Spalletti.