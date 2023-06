VIDEO/ Show al matrimonio di Gaetano con Clementino, Franco Ricciardi e Decibel Bellini

Festa grande per Gianluca Gaetano. Il centrocampista del Calcio Napoli è infatti convolato a nozze con la storica compagna Maria Delle Cave. I due coniugi sono genitori di una bimba.

Matrimonio Gianluca Gaetano: presenti Decibel Bellini, Franco Ricciardi e Clementino

Le celebrazioni in pompa magna hanno visto anche la partecipazione di tre ospiti d’eccezione: Decibel Bellini, Franco Ricciardi e Clementino. Gli artisti hanno dato vita ad un vero e proprio show, esaltando gli invitati sulle note di cori e canzoni che hanno accompagnato lo straordinario trionfo in campionato degli azzurri, culminato con lo Scudetto conquistato il 4 maggio 2023 alle ore 22,37 alla Dacia Arena di Udine e celebrato fino alla festa organizzata allo Stadio Maradona il 4 giugno 2023 a margine della partita tra Napoli e Sampdoria.

Il centrocampista partenopeo ha così coronato il proprio sogno d’amore nell’anno più importante della sua carriera, che l’ha visto percorrere tutta la trafila del settore giovanile azzurro salvo poi essere ceduto in prestito alla Cremonese a gennaio del 2020 in serie B.

Dopo due anni con i grigiorossi e una storica promozione in massima serie conquistata, Gaetano ha fatto ritorno a Napoli nel giugno 2022, ottenendo la fiducia di Luciano Spalletti che ha insistito per tenerlo nella rosa che poi sarebbe diventata campione d’Italia, consapevole delle qualità intraviste in lui.

Gianluca è stato un componente esemplare della squadra, nonostante il suo minutaggio sia stato limitato. Ha fatto gruppo anche con i senatori, cercando di imparare e crescere il più possibile al fianco di talenti già in rampa di lancio come Anguissa, Lobotka, Zielinski e anche Kvaratskhelia, più vicini al suo ruolo in campo.

La sua dedizione e pazienza è culminata il 25 maggio 2023, quando Gaetano ha trovato il suo primo gol in serie A allo Stadio Maradona contro l’Inter, festeggiando sotto la Curva in lacrime sommerso dall’abbraccio dei compagni. Spalletti di lui nel post partita ha poi tessuto le lodi, indicandolo come futuro prospetto azzurro.