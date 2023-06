Sarri prova a piazzare il colpo Politano. Il calciatore però giura amore eterno al Napoli

Maurizio Sarri continua a fare pressing sui giocatori del Calcio Napoli. Secondo le ultime, il tecnico della Lazio dopo aver provato a soffiare Zielinski agli azzurri (trattativa ancora aperta) sta cercando di sondare il territorio anche per Matteo Politano. L’esterno è una richiesta del tecnico ex Chelsea che vorrebbe a tutti costi il calciatore, come riferito dal giornalista Alfredo Pedullà sui propri social.

Sarri punta Politano ma il calciatore giura amore eterno al Napoli

La Lazio la prossima stagione sarà chiamata ad affrontare oltre il campionato e la coppa nazionale, anche la Champions League. Il tecnico toscano ha, dunque, assoluto bisogno di essere completo in ogni reparto. Proprio per questo motivo l’obiettivo numero uno è Matteo Politano che diventerebbe la spalla di Felipe Anderson e Mattia Zaccagni in vista della prossima stagione.

La squadra biancoceleste ha provato a fare un primo tentativo per il calciatore, ma l’esterno ha fatto sapere ai propri agenti che non vuole muoversi da Napoli, soprattutto dopo lo Scudetto appena conquistato. A riferirlo è Il Mattino.

Segnale forte di Politano che specialmente negli ultimi mesi è stato “adottato” dai tifosi azzurri grazie anche alla tanta esuberanza e attaccamento alla maglia mostrato nelle varie feste scudetto. Il calciatore dunque rimarrà a Napoli con tutta probabilità e alla Lazio ora tocca solamente puntare su un altro calciatore azzurro, Piotr Zielinski.