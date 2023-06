VIDEO/ Anguissa azzurro anche in vacanza: partitella in Camerun con la maglia del Napoli

Zambo Anguissa non rinuncia alla maglia del Calcio Napoli neanche in vacanza. Il centrocampista degli azzurri campioni d’Italia, per qualche giorno in Camerun con l’intento di ricaricare corpo, mente e spirito in vista di una nuova, entusiasmante ma allo stesso tempo estenuante stagione sportiva intervallata dalla Coppa d’Africa in programma a gennaio del 2024, ha disputato insieme al collega dell’Inter Onana una partitella su un campo sterrato assieme a dei conterranei.

Anguissa, partitella in Camerun con la maglia del Napoli

Uno degli idoli dello Stadio Maradona non ha potuto fare a meno di indossare il completino da gioco bianco della propria squadra, prendendo molto seriamente l’incontro tra amici. Corsa, dribbling e tocchi vellutati davanti ai tanti presenti accorsi per ammirare le doti dei professionisti.

Recentemente Rudi Garcia, nella conferenza stampa di presentazione tenutasi al Real Bosco di Capodimonte, ha parlato proprio del suo rapporto con Frank Anguissa, allenato cinque anni fa quando i due erano sotto contratto dell’Olympique Marsiglia, dal 2016 al 2018.

Il nuovo allenatore del Napoli, fortemente voluto dal presidente Aurelio De Laurentiis, ha tessuto le lodi umane e calcistiche del camerunese: “L’ho fatto esordire io a Marsiglia, era un po’ il mio piccolo, anche se è una montagna fisicamente. Sono contento di ritrovarlo, ha fatto un gran salto di qualità da quando ha lasciato Marsiglia”.

“E’ andato successivamente in un campionato come quello inglese e poi in Spagna, nell’ultima stagione ha dimostrato di essere davvero un giocatore importante in campo e nello spogliatoio. Trovo senza dubbio un altro Frank, ma sono contento di ritrovarlo. Lui sa che con lui sarò ancora più esigente e che può ancora migliorare, è un piacere ritrovarlo”.

A causa alla qualificazione della propria nazionale alla prossima Coppa delle Nazioni Africane in programma nel gennaio 2024, Anguissa non prenderà parte alla Final Four di Supercoppa Italiana che il Napoli giocherà in Arabia Saudita nello stesso periodo, e che vedrà opposti i partenopei in semifinale alla Fiorentina. Non sarà della competizione per lo stesso motivo anche il bomber nigeriano Victor Osimhen.