FOTO/ Kvara-Osimhen, coppia da sogno: sono i più influenti della Serie A. La statistica

Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen hanno rappresentato la coppia più dominante dello scorso campionato di Serie A, conducendo il Calcio Napoli alla stracciante vittoria dello Scudetto, arrivata alle 22,37 del 4 maggio 2023 e celebrata nella festa dello Stadio Maradona con la premiazione della squadra capitanata da Giovanni Di Lorenzo.

In quell’occasione il georgiano è stato anche insignito del trofeo destinato al miglior calciatore della divisione, mentre il nigeriano è stato premiato come capocannoniere del torneo e miglior attaccante della Serie A.

Kvaratskhelia e Osimhen i giocatori più influenti della Serie A

La Lega Serie A ha pubblicato attraverso i propri canali social la classifica dei calciatori che hanno toccato più volte la palla nell’area di rigore avversaria: al primo ed al secondo posto della speciale classifica, ci sono proprio Osimhen e Kvaratskhelia, rispettivamente con 245 e 195 tocchi.

Questo vuol dire che ogni 10 minuti e mezzo dei 2.581 minuti giocati in 32 partite complessive, il bomber nigeriano ha avuto il possesso della palla nei 16 metri che separano dalla porta avversaria.

Discorso simile per Khvicha Kvaratskhelia, che ha giocato 34 partite e 2.539 minuti totali: un tocco in area nemica ogni 13 minuti.

Il risultato di questi freddi numeri è stato uno: pericolo costante per gli avversari, 38 gol e 18 assist realizzati complessivamente, diciannove squadre diverse su diciannove partecipanti al campionato battute almeno una volta su due.

Un dominio assoluto, inavvicinabile per milanesi e romane, impelagate in lotte fangose per accaparrarsi un piazzamento europeo d’onore, vanificate per alcune dai sogni infranti nelle finali continentali. L’illusione di averle raggiunte aveva dato la speranza effimera di firmare la storia con dei trionfi, puntualmente disattesa dall’amara realtà che racconta la superiorità di club più attrezzati di quelli nostrani.

La classifica dei calciatori che hanno toccato la palla più volte nell’area di rigore avversaria

Victor Osimhen (Napoli) 245

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) 195

Lautaro Martinez (Inter) 179

Ciro Immobile (Lazio) 169

Olivier Giroud (Milan) 162