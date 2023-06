Victor Osimhen non smette di segnare. L’attaccante del Calcio Napoli, in vacanza in Nigeria per ricaricare le batterie, ha messo a segno la rete più bella senza neanche scendere in campo. Nel proprio quartiere di Lagos, il capocannoniere della passata Serie A ha trascorso alcune ore con la propria gente, mettendo in atto varie opere di beneficenza.

Osimhen campione di beneficenza: soldi a scuola e ospedale di Lagos

Osimhen ha pagato tutte le tasse della scuola che ha visitato, oltre a versare un ingente contributo per l’ospedale della zona. Inoltre ha regalato una somma di denaro alle tante famiglie che lo hanno accolto in patria.

Insomma, l’eroe mascherato che ha trascinato il Napoli allo Scudetto il 4 maggio 2023 alle 22,37, ha ancora una volta confermato le aspettative del proprio popolo ed ha donato gioia ai suoi ‘fedeli’.

Il calciatore africano, al centro di tanti voci di mercato che lo vorrebbero in cima alla lista dei desideri dei dirigenti del Paris Saint Germain, è stato dichiarato incedibile dal patron Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro ha infatti dichiarato nei giorni scorsi che l’attaccante numero 9 sarà un uomo chiave nello scacchiere di Rudi Garcia, e se qualcuno volesse far vacillare le sue certezze dovrebbe offrire una cifra da capogiro: 180 milioni di euro.

Una somma impressionante, che però non sconvolge se si pensa alle cifre che girano nel calcio per i top players: Victor Osimhen quest’anno ha dimostrato decisamente di poter far parte della stretta cerchia dei super valutati. Ha segnato la bellezza di 26 gol in 32 partite di campionato, e 5 in 6 apparizioni in Champions League.

Un ruolino di marcia impressionante: un gol ogni 100′ esatti in Serie A ed uno ogni 85′ in Europa. Numeri da assoluto dominatore dell’area di rigore. I tifosi del Napoli si augurano di godere delle sue impressionanti doti ancora per un bel po’.