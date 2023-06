Zielinski giura amore eterno al Napoli, ha detto “no” a Sarri: vuole seguire le orme di Hamsik

Piotr Zielinski è uno degli argomenti più caldi del calciomercato targato Calcio Napoli. Con il contratto in scadenza nel 2024, la Lazio di Maurizio Sarri ha più volte tentato il calciatore polacco per farlo tornare dal tecnico toscano. Secondo le ultime notizie date dal Corriere dello Sport sembrerebbe che le telefonate tra le parti, le offerte e dichiarazioni d’amore dell’allenatore verso il centrocampista non siano bastate perché Zielinski ha giurato amore eterno al Napoli. La voglia del calciatore è quella di rinnovare il suo contratto anche a cifre ribassate.

Zielinski e il Napoli vicini al rinnovo?

Secondo il quotidiano, il polacco a tutti i costi vorrebbe rimanere, anzi, la voglia del giocatore sarebbe quella di prendere casa a Napoli, legarsi a vita alla città e seguire le orme del modello Marek Hamsik. Con l’inizio della prossima stagione il centrocampista vedrà il suo contratto salire a 4.7 milioni, cifra ben più alta rispetto ai paletti imposti da Aurelio De Laurentiis (3/3.5 milioni).

L’idea degli azzurri è quella di presentarsi alla porta del polacco con un triennale con delle cifre più contenute ed avvicinarsi ai famosi “3.5 milioni”. Ora la palla passa agli agenti del calciatore che in questi giorni riceveranno l’offerta in via ufficiale e capiranno il da farsi. La parola e la voglia di Zielinski di rimanere però sembra farsi valere anche sui dubbi dei suoi agenti e la trattativa ora è in piena discesa.