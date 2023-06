Pronti i rinnovi di Kvaratskhelia e capitan Di Lorenzo: Garcia non vuole fare a meno di loro

Il Calcio Napoli e Rudi Garcia incominciano a guardare alla prossima stagione. Con la sessione di mercato che sta per entrare nel vivo il tecnico francese ha posto i paletti su alcuni calciatori che in ogni caso non si muoveranno da Napoli. I giocatori dichiarati incedibili da Rudi Garcia sono Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo. La voglia è quella di mantenere intatta l’ossatura della squadra che ha riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni.

Kvaratskhelia e Di Lorenzo pronti a rinnovare con il Napoli

Rudi Garcia come riporta la Gazzetta dello Sport sembra essere stato chiaro. Complice anche le varie situazioni che stanno occupando molti giocatori (Kim e Osimhen su tutti). Il tecnico ha posto il veto sul georgiano e il capitano e ora la trattativa per il rinnovo è sempre più in discesa. Di Lorenzo è pronto a vedere il suo ingaggio salire da 1.5 milioni a 2.5, con un contratto a vita con la squadra azzurra. Per Kvara invece la discussione del rinnovo è una questione aperta già da qualche mese anch’essa però vicino alla chiusura, con il contratto del georgiano che lievità dai 1.5 milioni a 3 netti a stagione.