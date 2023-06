La Juve sparisce e poi riappare sul sito UEFA: i bianconeri giocheranno la coppa dei settimi

La Juventus parteciperà alla prossima Conference League, forse. Dopo aver ‘patteggiato’ con la UEFA ed essersi ritirata dalla Superlega per evitare di aggravare la propria situazione al termine di una turbolenta stagione che l’ha vista ricevere ben 15 punti di penalizzazione, prima sospesi e poi ridotti a 10, il club bianconero ha ottenuto il via libera da Nyon.

Juventus in Conference League, il logo sparisce e poi riappare sul sito UEFA

Sul sito ufficiale del massimo organismo continentale per club è infatti apparso il logo della squadra piemontese, dopo un iniziale e poco comprensibile dimenticanza da parte dei tecnici. Nelle ultime ore questo fuori programma è stato inteso da qualcuno come non casuale: indiscrezioni provenienti da fonti vicine alla Juventus e riportate da Tuttosport, infatti, vorrebbero il club bianconero pronto a rinunciare alla terza competizione europea per importanza, come forma di auto-sanzione concordata con Ceferin, volta ad evitare una punizione reale ed ufficiale da parte dell’UEFA.

La Juventus è qualificata per gli spareggi della Conference League assieme a Eintracht Francoforte, Lilla, Osasuna ed Aston Villa. I bianconeri giocheranno la partita d’andata della doppia sfida che potrebbe portarla ai gironi il 24 agosto 2023. Ritorno fissato una settimana dopo, per il 31 agosto 2023.

I record negativi in Champions League della Juventus

I tifosi della ‘vecchia signora’ rinuncerebbero ampiamente al torneo: per una squadra titolata come la Juventus, infatti, è una sorta di umiliazione partecipare ad una competizione che si raggiunge in Italia piazzandosi al settimo posto in classifica. Eppure, attualmente, rappresenta per loro la possibilità più concreta di vincere un trofeo continentale, vista l’impossibilità di raggiungere la coppa tanto agognata e desiderata, quella dalle grandi orecchie, sfumata già in sette finali su nove disputate: un vero e proprio record negativo quasi impossibile da eguagliare. Dietro di loro Bayern Monaco e Benfica, con 5 sconfitte all’ultimo atto.

La Juventus ha anche il record di finali consecutive perse: due tra il 1996 ed il 1998, eguagliato dal Valencia. I bianconeri detengono anche un altro record negativo: sono infatti la squadra che ha subito più gol complessivamente nelle finali di Champions: ben 12, seguita dai 9 del Liverpool, che però ha vinto ben 6 coppe.