VIDEO/ Una rete di Kvaratskhelia premiata come ‘Goal of the Season’

Khvicha Kvaratskhelia riceve anche l’ultimo premio della stagione assegnato dalla Lega Serie A. Il talento georgiano, autore di un funambolico gol l’11 marzo 2023 contro l’Atalanta allo Stadio Maradona, e che già all’epoca gli valse il premio di Goal Of The Month, è stato insignito per la stessa realizzazione anche del premio Goal Of The Season.

Il fantasista con la maglia numero 77, in procinto di rinnovare con il Napoli fino al 2028, aveva già ricevuto il 4 giugno 2023 in occasione della festa Scudetto il premio come miglior giocatore del campionato di Serie A.

Il talento venuto dall’est Europa ha conquistato il pubblico partenopeo a suon di finte, dribbling, accelerazioni, assist e gol da campione vero. In massima divisione Kvaratskhelia ha realizzato ben 12 gol all’esordio in Italia, oltre a 13 assist. Assieme a Victor Osimhen ha composto una coppia offensiva devastante, che ha condotto il club di De Laurentiis allenato da Luciano Spalletti alla conquista del terzo, storico Scudetto, diventato matematico alle 22,37 del 4 maggio 2023.

Il prossimo obiettivo del georgiano, adesso in vacanza dopo una estenuante stagione, è quello di migliorare i quarti di finale raggiunti nella passata annata in Champions League con la maglia azzurra, da cui brucia ancora l’ingiusta eliminazione.

Il gol di Kvaratskhelia all’Atalanta premiato come Goal Of The Season, il comunicato della Lega Serie A

Khvicha Kvaratskhelia si è aggiudicato il premio Goal Of The Season presented by crypto.com.

Il gol messo a segno dall’ala del Napoli nel match dello scorso 11 marzo contro l`Atalanta è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A.

La splendida serie di dribbling conclusa con un tiro sotto la traversa ha permesso a Khvicha Kvaratskhelia di superare nelle votazioni le altre reti, premiate con il Goal Of The Month, messe a segno nel corso della stagione.