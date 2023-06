Rudi Garcia è già sul presepe, Napoli omaggia il nuovo allenatore: “Mister, pienzace tu”

Il nuovo allenatore del Calcio Napoli, Rudi Garcia, è già sul presepe napoletano: la statuina per omaggiare il nuovo tecnico francese è stata realizzata dal maestro Genny Di Virgilio che l’ha esposta nella sua bottega di San Gregorio Armeno.

Napoli, Rudi Garcia sul presepe napoletano: la statuina di Di Virgilio

“Vi presento Rudi Garcia. Mister, mo’ pienzace tu” – scrive Di Virgilio sui social condividendo gli scatti del suo nuovo capolavoro, quello che omaggia il nuovo allenatore della squadra partenopea, giunto a Napoli per ricoprire il posto di Luciano Spalletti.

L’artista ha riprodotto Garcia in abito nero, con lo stemma del Napoli in bella vista, e la mano alzata in segno di saluto. Ma in quella stessa mano tiene anche il simbolo della scaramanzia partenopea: un grande corno rosso, come segno portafortuna per la squadra dei campioni.

Chi è Rudi Garcia

Rudi Garcia, chiamato così in onore del ciclista Rudi Altig, è figlio d’arte: il padre José fu infatti anche lui calciatore. Di origini andaluse, è laureato in Scienze Motorie e Sportive. Nel corso della sua esperienza capitolina, è stato insignito del premio “Etica dello Sport”.

Ex calciatore francese, è stato annunciato ufficialmente dalla società di Aurelio De Laurentiis il 15 giugno 2023, ricoprendo l’incarico effettivamente dal 1 luglio 2023, esordendo allo Stadio Maradona ad agosto 2023. L’attuale allenatore del Napoli vanta nel proprio palmares un campionato francese ed una Coppa di Francia: entrambi i trofei sono stati vinti nella stagione 2010/2011, quando era alla guida del Lilla.

E’ legato sentimentalmente con Francesca Brienza, una giornalista sportiva che ha conosciuto Garcia nel corso della sua esperienza a Roma, nel 2014. In dolce attesa, ora aspetta il suo primo figlio nonché quarto per il tecnico azzurro. Dalla precedente relazione con l’ex moglie Veronique, infatti, ha avuto tre figlie: Carla, Eva e Lena.