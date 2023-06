Kalidou Koulibaly lascia il Chelsea dopo una sola stagione ed approda in Arabia Saudita all’Al-Hilal. Il difensore senegalese guadagnerà la bellezza di 30 milioni a stagione. Finisce così a soli 32 anni l’avventura nel calcio che conta per il calciatore africano, al Calcio Napoli dal 2014 al 2022. Il Komandante, così soprannominato all’ombra del Vesuvio, è stata una delle cessioni più dolorose e criticate dalla piazza partenopea nell’estate che ha preceduto la stagione che ha portato al terzo Scudetto azzurro.

Ma che fine hanno fatto tutti gli intoccabili di quel Napoli che fece sognare i tifosi ma che non riuscì ad arrivare a conquistare il tricolore? Con buona pace di Jorginho, l’unico a riuscire a conquistare trofei importanti in campo continentale con la maglia del Chelsea (una Champions, una Europa League, una Supercoppa Europea ed un Mondiale per club), quelli che sembravano dei top players di cui il club di De Laurentiis avrebbero sentito amaramente la mancanza non sono riusciti più a rendere come negli anni partenopei. Ecco nel dettaglio che fine hanno fatto e dove giocano adesso.

Koulibaly vola in Arabia Saudita: che fine hanno fatto gli azzurri dell’ammutinamento?

Allan: al Napoli dal 2015 al 2020, passa all’Everton per 25 milioni più 3 di bonus. Gioca 57 partite in due anni e poi passa all’Al-Wahda negli Emirati Arabi a 31 anni.

Callejon: al Napoli dal 2013 al 2020, passa alla Fiorentina dove gioca 50 partite in due anni, subentrando prevalentemente dalla panchina senza mai trovare spazio con continuità, segnando un solo gol in serie A per poi tornare in patria al Granada.

Mertens: dal 2013 al 2022 al Napoli, passa al Galatasaray nel 2022 dove vince un campionato turco, giocando 30 partite e segnando 6 gol.

Hamsik: la bandiera azzurra al Napoli dal 2007 al 2019, nel 2019 vola in Cina al Dalian Pro, dove rimane fino al 2021 (42 partite 4 gol). Torna in Europa e si accasa al Goteborg nel 2021 (6 partite e un gol), per poi passare dopo pochi mesi al Trabzonspor, in Turchia, dove gioca 49 partite segnando 5 gol e vincendo un campionato e una supercoppa nazionale.

Hysaj: dal 2015 al 2021 al Napoli, segue Sarri alla Lazio nel 2021 diventando un perno dei biancocelesti e giocando 63 partite condite da 2 gol.

Insigne: Al Napoli dal 2012 al 2022, è stata una delle cessioni più controverse dell’era De Laurentiis: decide di abbandonare il calcio che conta e segue i dollari canadesi al Toronto: per lui fino ad ora un infortunio serio e 24 partite con 9 gol.

Milik: Al Napoli dal 2016 al 2021, passa al Marsiglia (40 partite 16 gol) e poi si allea con i rivali della Juventus, con cui gioca 27 partite segnando solo 7 gol facendo la riserva di Vlahovic.

Fabian Ruiz: In azzurro dal 2018 al 2022, passa al Paris Saint Germain vivendo l’ennesima stagione di sogni svaniti per i transalpini: per lui 27 partite e 3 gol, oltre alla vittoria stentata della Ligue 1.

Ospina: Al Napoli dal 2018 al 2022, sparisce dai radar del calcio che conta per accasarsi all’Al-Nassr.

Manolas: Arrivato al Napoli nel 2019, nel 2022 torna in patria all’Olympiakos e poi vola negli Emirati Arabi al Sharjah.

Maksimovic: Dal 2018 al 2021 al Napoli, passa al Genoa in tempo per retrocedere in serie B, per poi rimanere senza squadra e fermarsi un anno.