Osimhen, il Napoli rifiuta 100 milioni dal Paris: De Laurentiis ne chiede 180

Dopo Kim Min Jae anche Victor Osimhen è finito nel mirino dei maggiori club europei, uno su tutti il PSG che in mattinata ha iniziato l’assalto al calciatore nigeriano. Il Calcio Napoli, come dichiarato anche dal presidente Aurelio De Laurentiis, farà di tutto per trattenere il calciatore (rispettando sempre i parametri contrattuali imposti dal numero uno partenopeo) ed è pronto ad incontrare ulteriormente gli agenti per trovare un accordo per il rinnovo contrattuale.

L’assalto del PSG per Osimhen ha inizio, il Napoli trema

Nella giornata odierna, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il PSG si è presentato alla porta del Napoli con 100 milioni. Pronta, sicura e ferma la risposta del club azzurro che ha rifiutato l’offerta e rispedito al mittente la proposta con un rilancio, ovvero 180 milioni.

Difficile pensare che il PSG possa arrivare a questa cifra, anche perché prima di fare un ulteriore offerta si vorrà aspettare l’arrivo di Luis Enrique sulla panchina parigina che è atteso mercoledì. Con il tecnico spagnolo si parlerà anche della questione attaccante e se il bomber nigeriano sarà gradito al tecnico si proverà un ulteriore assalto per strappare Osimhen al Napoli.

Sarà fondamentale anche l’incontro tra De Laurentiis e gli agenti del nigeriano in programma in settimana, per capire se ci sarà margine per il rinnovo oppure sarà il caso di separare le strade tra le parti.