Sale l’attesa per i tifosi del Calcio Napoli, pronti ad accogliere in maniera unica nel ritiro di Dimaro-Folgarida i campioni d’Italia. Dal 14 al 25 luglio 2023, in Trentino, sono previste oltre 100 mila presenze di supporters partenopei, per una fase di preparazione che si prospetta senza precedenti in termini di calore e sostegno.

I tifosi azzurri non vedono l’ora di conoscere e vedere all’opera il nuovo allenatore Rudi Garcia, vera e propria novità del nuovo corso azzurro, che ha destato la curiosità della piazza fin dalla conferenza stampa di presentazione svolta al Real Bosco di Capodimonte il 19 giugno 2023.

Il tecnico francese dalle origini andaluse, chiamato all’arduo compito di sostituire Luciano Spalletti, il tecnico che è riuscito a riportare il tricolore all’ombra del Vesuvio 33 anni dopo l’ultima impresa firmata da Diego Armando Maradona e compagni, ha subito infuso grande sicurezza e curiosità, dichiarando di essere venuto a Napoli per continuare a vincere altri trofei, scatenando le fantasie dei sostenitori partenopei.

Inevitabilmente il primo pensiero va alla Champions League, il cui eccezionale cammino della scorsa annata non è riuscito a portare gli azzurri in finale a causa del doppio scontro con i rossoneri del Milan ai quarti di finale, ricco di polemiche e decisioni arbitrali tendenziose che ne hanno condizionato inevitabilmente il risultato finale.

Il nuovo Napoli di Garcia si ritroverà a Castel Volturno un paio di giorni prima di partire per Dimaro, prima tappa del doppio ritiro organizzato dal club, che proseguirà dal 28 luglio al 14 agosto 2023 nella più vicina Castel di Sangro. In Abruzzo gli azzurri svolgeranno la seconda fase della preparazione di avvicinamento al prossimo campionato di Serie A, che inizierà nel fine settimana del 19-20 agosto 2023.