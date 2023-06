Piovono offerte per Victor Osimhen: chi potrebbe arrivare se il nigeriano dovesse partire

Con il calciomercato pronto ad aprire i battenti il 1 luglio 2023, si fanno insistenti le voci che circolano sul conto dei gioielli più splendenti del Calcio Napoli, quelli che hanno entusiasmato l’intero continente trascinando i partenopei ad un trionfo, quello tricolore, atteso per oltre 33 anni.

Calciomercato: chi arriva se parte Osimhen? I 4 nomi sul taccuino del Napoli

Se per Khvicha Kvaratskhelia i discorsi sembrano finiti già sul nascere grazie all’imminente rinnovo contrattuale con adeguamento annesso, per Victor Osimhen i ragionamenti si fanno un po’ più complicati. Pare infatti che sulle orme del nigeriano sia piombato addirittura il Paris Saint Germain, prontissimo ad offrire la famigerata ‘cifra irrinunciabile’, che Aurelio De Laurentiis ha stabilito in 180 milioni, e che renderebbe ‘cedibile’ anche il più ‘incedibile’ dei calciatori.

Ebbene, per i tifosi azzurri è arrivato già il momento di chiedersi chi potrebbe essere il sostituto del capocannoniere della scorsa Serie A, l’eroe mascherato condotto dal caldo vento africano all’ombra di un arido Vesuvio riportato in fiore dalle sue giocate mirabolanti.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i giochi sarebbero apertissimi: la rosa dei nomi attualmente sarebbe composta da 4 alternative. Si tratterebbe del ventenne Rasmus Hojlund, che ha impressionato per capacità fisiche oltre che tecniche al primo anno con la maglia dell’Atalanta; il canadese del Lilla Jonathan David, 23 anni, interessante prospetto proveniente dal calcio francese tanto caro al nuovo tecnico Rudi Garcia; il brasiliano Beto, 25 anni in forza all’Udinese, che però ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro; ed infine Boulaye Dia, 26 anni, autore di un gol diventato storico per Salerno e provincia, ovvero quello del pareggio allo Stadio Maradona siglato contro il Napoli a pochi minuti dalla fine della partita che avrebbe potuto consegnare lo Scudetto agli uomini di Luciano Spalletti, ma che ne ha ritardato di fatto la matematica per ben…4 giorni. Anche lui ha una clausola rescissoria: 25 milioni di euro, valida fino al 15 luglio 2023.