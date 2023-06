VIDEO/ Osimhen premiato come miglior attaccante africano dell’anno: “Vi renderò orgogliosi”

Ancora un riconoscimento per il bomber del Calcio Napoli Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato infatti premiato come il miglior attaccante africano dell’anno nell’ambito dei Ghana Football Awards. Il numero 9 azzurro non ha potuto presenziare fisicamente alla cerimonia, ed ha registrato così un video di ringraziamento per il premio ricevuto.

Osimhen premiato come miglior attaccante africano dell’anno

Queste sue parole: “È un grande privilegio per me vincere questo premio, un grande onore. Grazie a tutti quelli che hanno votato per me. Un grande ringraziamento agli organizzatori dei Ghana Football Awards per il loro amore e supporto. Continuerò a rendere orgogliosa l’Africa. Grazie e Dio vi benedica tutti”.

Il centravanti del Napoli è al centro di insistenti voci di mercato che lo vogliono obiettivo numero uno del Paris Saint Germain, pronto a spendere la cifra monstre di 180 milioni di euro pur di accaparrarsi le prestazioni