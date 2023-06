Con il calciomercato alle porte, iniziano a circolare tanti nomi attorno al Calcio Napoli. Un calciatore che da anni è accostato agli azzurri è Nahitan Nandez. Il centrocampista del Cagliari è sempre stato un obiettivo delle big del calcio italiano e quest’anno tutte le premesse sembrano andare verso l’addio del centrocampista dall’isola. A favore di questo pensiero ci sono le parole del suo procuratore che a Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto una confessione, proprio sulla trattativa tra i partenopei e l’uruguayano.

Le parole dell’agente di Nandez sul Napoli

A Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente del centrocampista svela l’intenzioni del calciatore sulla questione Napoli. Il calciatore è un vecchio pallino della società azzurra, sono stati svariati i tentativi per prenderlo e quest’estate potrebbe essere quella giusta. Nel mentre per ora sono queste le parole di Pablo Bentancur (agente del calciatore): “Piace tanto al Napoli, ma per ora nessun’offerta ufficiale. Vedremo cosa succederà in queste settimane. In ogni caso ci siamo accordati con il Cagliari per una cessione definitiva”.