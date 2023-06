Migliori allenatori al mondo, Marca incorona Spalletti: “Il suo Napoli rimarrà nella storia”

Luciano Spalletti è uno dei tre migliori allenatori al mondo. Questo è quanto emerge dalla classifica stilata dal quotidiano spagnolo Marca, che ha inserito l’ex tecnico del Calcio Napoli, capace di trascinare gli azzurri alla straordinaria vittoria del terzo Scudetto, alle spalle dei campioni d’Europa e del mondo Pep Guardiola e Lionel Scaloni.

Marca, Luciano Spalletti terzo miglior allenatore al mondo

Ennesimo attestato di stima dunque per l’allenatore di Certaldo, che ha lasciato la guida dei partenopei al termine della stagione appena conclusa. Queste le motivazioni riportate dalla testata: “Portare il terzo Scudetto a Napoli non è cosa da tutti, infatti il Napoli ci ha messo più di 30 anni. Spalletti ha allenato per mesi la squadra più in forma d’Europa, il suo Napoli ha stupito il mondo con un gioco offensivo e sotto il suo mandato sono apparse stelle nuove come Osimhen e Kvaratskhelia. In Champions League, coi quarti di finale, ha ottenuto il miglior risultato nella storia del club”.

Parole al miele non solo relative a quanto di buono fatto in campionato: è ancora vivo infatti nella memoria collettiva il ricordo delle mirabolanti imprese compiute in campo continentale dagli azzurri, che per mesi hanno incantato in Champions League umiliando in casa e in trasferta avversari blasonati. Come dimenticare del resto i quattro gol rifilati al Liverpool allo Stadio Maradona a settembre 2022, oppure le dieci rete complessive tra andata e ritorno consegnate ai lancieri dell’Ajax, di cui sei solo all’Amsterdam Arena. O anche i sei ai Rangers di Glasgow e i cinque all’Eintracht di Francoforte, prima di incrociare il Milan in quella doppia sfida funesta che a pensarci ancora oggi è il più grande rimpianto dell’intera stagione.

Un Napoli che rimarrà negli annali dopo aver battuto almeno una volta tutte le diciannove pretendenti al titolo in Italia, segnando tra campionato e coppe 105 gol in 49 partite, mantenendo la media di più di due gol a gara.