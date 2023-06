Il Calcio Napoli è pronto a rinnovare il contratto di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da Repubblica, il patron Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad aumentare l’ingaggio del capocannoniere della Serie A, che attualmente si aggira attorno ai 4,2 milioni di euro netti a stagione, a ben 7 milioni. Sarebbe lo stipendio più alto che il Napoli abbia mai pagato nella sua storia.

Napoli, rinnovo contratto Osimhen: pronti prolungamento e aumento dello stipendio

Oltre all’aumento, ci sarebbe anche il prolungamento della scadenza al 2026, con annessa clausola rescissoria ben più importante di quella imposta sul contratto di Kim Min-Jae (50 milioni circa) e sulla quale si sono già avventati club del calibro di Bayern Monaco, Manchester City e Manchester United.

Gli stessi club, assieme al Paris Saint Germain, che stanno sondando il terreno da settimane anche per l’attaccante nigeriano, attualmente in vacanza in Africa. Il suo procuratore Calenda è a lavoro per trovare un accordo con la società campione d’Italia: l’intento del calciatore è quello di proseguire almeno un altro anno con la maglia del club che l’ha lanciato sul palcoscenico internazionale, per poi magari accasarsi in un top club.

Aurelio De Laurentiis, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Rudi Garcia, ha dichiarato l’attaccante ‘incedibile’, a meno che non fosse arrivata un’offerta irrinunciabile. Offerta che puntualmente pare sia giunta sulla scrivania del patron di Filmauro: gli sceicchi del Paris Saint Germain, infatti, sarebbero disposti a fare i salti mortali pur di accaparrarsi le prestazioni dell’uomo mascherato che ha stregato l’Europa, soprattutto alla luce della partenza di Lionel Messi e di quella quasi certa di Kylian Mbappe.

Dal canto suo, Osimhen non vuole saper nulla di mercato, ma vuole godersi le meritate vacanze prima di rituffarsi in una nuova esaltante quanto estenuante stagione. Appuntamento il 14 luglio 2023 a Dimaro, in Trentino: i supporters del Napoli attendono fiduciosi anche lui.