Il Calcio Napoli quest’anno avrà un altro grande obiettivo, oltre a quello già dichiarato di conquistare il quarto Scudetto e ripetere così l’impresa della stagione appena conclusa. Gli azzurri dovranno infatti fare una grande cavalcata in Champions League, non solo per il sogno quasi irrealizzabile di arrivare fino in fondo alla competizione, ma anche e soprattutto per conquistare un posto ai prossimi Campionati del Mondo per club, in programma nel 2025.

Il nuovo format voluto dalla Fifa, infatti, debutterà tra due estati, ed il club di De Laurentiis ha tutte le carte in regola per parteciparvi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il format a 32 squadre organizzato da Infantino prevede un montepremi che si aggira attorno ai 2,5 miliardi di euro, di cui la quasi totalità (2) dovrebbe essere distribuita tra le partecipanti. Il resto è invece destinato a spese e solidarietà. Il club che si consacrerà campione del mondo guadagnerà una cifra vicina ai 100 milioni di euro, come per una Champions League. Un buon cammino nella competizione può portare un guadagno di circa 50 milioni di euro.

Mondiali per Club in USA nel 2025, pioggia di milioni sulle partecipanti

Il torneo ha formula quadriennale: la prima edizione si disputerà negli Usa tra giugno e luglio 2025. Saranno formati 8 gruppi da 4 squadre ciascuno, e le prime due di ognuno si qualificheranno per la fase ad eliminazione diretta, che andrà avanti dai quarti fino alla finalissima: come un mondiale per nazionali.

Per quanto riguarda l’Europa, la Uefa potrà schierare 12 squadre: le 4 vincenti delle Champions ‘21, ‘22, ‘23 e ‘24 e le 8 con miglior ranking Uefa nello stesso quadriennio, relativo però solo ai punti conquistati con i risultati ottenuti nell’ex Coppa dei Campioni. Di fatto, chi non è in posizione utile e quest’anno non giocherà la più importante competizione continentale a livello di club, è già da considerare fuori dai giochi.

Già si conoscono i nomi di 3 partecipanti, ovvero le tre vincitrici delle ultime edizioni di Champions: Chelsea, Real Madrid e Manchester City. Considerando che si possono qualificare al massimo due squadre per nazione, le altre inglesi sono già tutte out. Il Bayern Monaco, visti gli 84 punti, è di fatto la quarta già sicura di volare negli States tra due anni, così come il PSG, prima ed unica francese tra le top. Per quanto riguarda l’Italia, l’Inter grazie alla finale di Istanbul raggiunta ha fatto un balzo importante in classifica, toccando quota 60 e strappando almeno mezzo pass virtuale per la competizione.

Quante possibilità ha il Napoli di andare ai Mondiali per Club

Ma con la Juventus a quota 47, che speranze ha il Napoli? Più di quante si possa immaginare. In primis, i bianconeri non parteciperanno alla prossima Champions, quindi non totalizzerà nessun punto aggiuntivo. Inoltre, non è da escludere che Ceferin decida di estromettere il club dalla competizione vista la situazione del club, in odore di sanzione e squalifica europea da parte della Uefa.

I 18 punti che separano i bianconeri dagli azzurri potrebbero essere colmati e superati da un cammino simile a quello compiuto la stagione passata, valso al Napoli ben 16 punti (più i 4 per la partecipazione ai gironi). Sei punti più avanti dei partenopei si trova il Milan: basterà fare un cammino migliore dei rossoneri per scavalcarli.

A conti fatti, se la Juventus dovesse essere squalificata, al Napoli basterebbe arrivare un turno più avanti del Milan e fare un girone leggermente migliore per assicurarsi la partecipazione ai prossimi Mondiali. Una grande mano in tal senso potrebbe arrivare dal sorteggio: gli azzurri, essendo campioni d’Italia, partiranno dalla prima fascia, mentre i lombardi dalla terza.

Ranking Uefa valido per i prossimi Mondiali per club

Chelsea (Ing) già qualificata

Real Madrid (Spa) già qualificata

Manchester City già qualificata

Bayern Monaco (Ger) 84

Paris Saint Germain (Fra) 66

Inter (Ita) 60

Benfica (Por) 49

Juventus (Ita) 47

Porto (Por) 45

Borussia Dortmund (Ger) 44

Atletico Madrid (Spa) 43

Barcellona (Spa) 42

Lipsia (Ger) 39

Siviglia (Spa) 36

Milan (Ita) 35

Salisburgo (Aus) 30

Napoli (Ita) 29

Lazio (Ita) 21

Classifica per Nazioni

INGHILTERRA – Chelsea e Manchester City già qualificate

SPAGNA – Real Madrid già qualificata, Atletico Madrid 43, Barcellona 42, Siviglia 36

GERMANIA Bayern Monaco 84, Lipsia 39

FRANCIA Paris Saint Germain 66

PORTOGALLO Benfica 49, Porto 45

ITALIA Inter 60, Juventus 47, Milan 35, Napoli 29, Lazio 21

AUSTRIA Salisburgo 30

Ranking UEFA, punti assegnati in Champions League

2 – Per ogni vittoria dalla fase a gironi in avanti

1 – Per ogni pareggio dalla fase a gironi in avanti

4 – Bonus per la partecipazione alla fase a gironi

4 – Bonus per la partecipazione agli ottavi di finale

1 – Per ogni turno raggiunto da un club dagli ottavi di finale