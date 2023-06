Dalla Germania: “Victor Osimhen ha accettato di trasferirsi al Bayern Monaco”

Victor Osimhen sarebbe in procinto di accettare il Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dalla testata tedesca SPORT1, l’attaccante del Calcio Napoli avrebbe vinto il ballottaggio con Harry Kane del Tottenham e sarebbe stato designato come prossimo attaccante dei bavaresi.

Dalla Germania: Victor Osimhen ha accettato il Bayern Monaco

SPORT1 ha raccolto indiscrezioni che vorrebbero il nigeriano già pronto a partire per la Germania, dove lui ha già giocato (Wolfsburg) e soprattutto dove risiede ancora la famiglia di Stephanie, la fidanzata del capocannoniere della passata Serie A.

Sempre secondo SPORT1, il problema più grande per il Bayern Monaco sarebbe rappresentato ovviamente dal prezzo del cartellino, fissato da Aurelio De Laurentiis attorno ai 150 milioni di euro.

Prosegue dunque la prevedibile telenovela che vede protagonista di voci di mercato il numero 9 del Napoli, grande mattatore della stagione appena terminata che ha visto gli azzurri conquistare il terzo Scudetto della propria storia quasi centenaria.

Victor Osimhen attualmente si trova in Nigeria per trascorrere le meritate vacanze estive, ed ha delegato a Calenda, il suo procuratore, qualsiasi intermediazione sia con il Napoli che con i club interessati a lui. Attualmente il calciatore vuole solo ricaricare le batterie dopo un’annata estenuante quanto gratificante, per rituffarsi nella prossima con le solite grandi motivazioni che hanno contraddistinto il suo atteggiamento fin dagli albori della sua carriera.

Il bomber non ha ancora incontrato Rudi Garcia, il nuovo allenatore scelto da De Laurentiis per sostituire Luciano Spalletti, anche se non è da escludere che i due abbiano già avuto un contatto telefonico. L’appuntamento con il club con cui è legato da un contratto fino al 2025, è per il 12 luglio (giorno più giorno meno): il Napoli si ritroverà a Castel Volturno per poi partire alla volta di Dimaro-Folgarida, prima tappa del doppio ritiro organizzato dalla società, e che proseguirà a Castel di Sangro in Abruzzo dal 28 luglio al 6 agosto 2023.