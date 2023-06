Iervolino condanna l’odio tra Napoli e Salerno: “È disgustoso, non ha ragione d’esistere”

Nella giornata di domani, a Salerno, era attesa la presentazione del libro “Scusa papà ma tifo Napoli”, scritto dall’ex ministro Gaetano Quagliariello. Testo in cui si raccontava lo scudetto vinto dai partenopei dagli occhi dell’autore, con spunti personali e riflessioni a tutto tondo sulla splendida cavalcata del Calcio Napoli. L’evento però a seguito di varie pressioni esterne e il successivo intervento del consigliere comunale di Salerno è stato annullato.

Sulla questione si è voluto esprimere anche il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, che sul Corriere del Mezzogiorno ha detto la sua sulla vicenda che ha colpito l’ex ministro. Il numero uno dei granata ha spiegato il perché è contro alla scelta dell’annullamento dell’evento.

Le parole di Iervolino dopo l’annullamento dell’evento

Il presidente della Salernitana senza molti giri di parole condanna questo “odio” tra Napoli e Salerno. Le sue parole: “Stigmatizzo con forza questa ostilità, la trovo davvero inconcepibile. Per certi versi è disgustoso pensare che ci sia tanta acrimonia, un odio che non ha alcuna ragione di esistere. Il 95% dei salernitani non la pensa così ed accetta solo la rivalità sportiva, tenendosi ben distante da qualsiasi atto di intolleranza”.

Il presidente ha poi spiegato che con Aurelio De Laurentiis sta cercando di creare una sorta di collegamento tra le due squadre per abbattere questo conflitto. L’obiettivo è quello una volta per tutte di far sparire questo “odio” che c’è tra le due città sotto il punto di vista sportivo. Ecco le sue parole: “Da sempre mi batto affinché si possa costruire un ponte tra le due città e le rispettive società di calcio. Con il presidente del Napoli De Laurentiis stiamo trovando il modo di impegnarci affinché vengano definitivamente rimossi questi ostacoli. Abbiamo sempre lavorato in tale direzione e la mia gestione è sempre stata tesa a non creare polemiche sterili. Soprattutto quando parliamo di due città della stessa regione”.