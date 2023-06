VIDEO/ Chi è Lucas Tousart, il centrocampista dell’Hertha Berlino che ha stregato Rudi Garcia

Potrebbe essere Lucas Tousart il primo colpo del mercato azzurro. Il Calcio Napoli è infatti sulle tracce del mediano dell’Hertha Berlino, a cui De Laurentiis, secondo quanto riportato da Sky, avrebbe proposto lo scambio con Diego Demme. Sarebbe stato proprio Rudi Garcia ad indicare il profilo del calciatore francese alla società.

Chi è Lucas Tousart, il centrocampista che ha stregato il Napoli e Rudi Garcia

I due si sono incrociati da ottobre 2019 a gennaio 2020 quando si trovavano a Lione: il calciatore fu poi ceduto proprio all’Hertha nel mercato di riparazione. Tousart è cresciuto nel settore giovanile del Valenciennes, con cui ha esordito in prima squadra nella stagione 2014/2015. Nato ad Arras il 29 aprile 1997, è alto 1,85 cm e pesa 83 kg.

Nell’estate del 2015 passa all’Olympique Lione, rimanendoci fino al gennaio del 2020, per poi volare in Bundesliga dove gioca attualmente. Con la maglia dell’Hertha Berlino ha giocato fino ad ora 91 partite di campionato segnando 8 gol.

Tousart dovrebbe ricoprire il ruolo di riserva di Stanislav Lobotka, il faro del centrocampo del Napoli. Se dovesse avvenire lo scambio con Diego Demme, il transalpino diventerebbe il primo acquisto della nuova era di Rudi Garcia, caratterizzata per ora da tante voci di mercato sia in entrata che in uscita, che per ora non hanno ancora trovato riscontri ufficiali. L’unico praticamente certo della partenza è Kim Min-Jae: il difensore sudcoreano è in attesa dell’offerta ufficiale da parte di un top club. Bayern Monaco, Manchester City, Manchester United e Paris Saint Germain sono alla porta, in attesa di sferrare il colpo decisivo ed usufruire della clausola rescissoria per accaparrarsi le prestazioni di quello che è stato eletto il miglior difensore della passata Serie A.

Nelle ultime la testata tedesca SPORT1 ha riportato un’indiscrezione che ha preoccupato la piazza azzurra: Victor Osimhen avrebbe accettato di trasferirsi al Bayern Monaco, spinto dal desiderio di tornare in Germania anche per questioni sentimentali. La famiglia della fidanzata Stephanie conosciuta quando era al Wolfsburg, infatti, si trova ancora in terra tedesca.