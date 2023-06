De Laurentiis si taglia le vacanze: seguirà il Napoli per tutta l’estate, senza sosta

Il Calcio Napoli si prepara ad una delle stagioni più complesse della sua storia, visto che dovrà difendere il tricolore conquistato nel mese di maggio. Con il cambio d’allenatore e un’estate caldissima sotto il punto di vista del calciomercato, il presidente De Laurentiis ha deciso di “darsi un taglio” a livello personale per stare il più vicino possibile alla squadra fin da subito.

La scelta di De Laurentiis per stare vicino al Napoli

Il presidente Aurelio De Laurentiis, come riporta il quotidiano La Repubblica ha deciso di saltare le vacanze estive in quel di Los Angeles per stare vicino alla squadra e al neo tecnico Rudi Garcia per accompagnarlo in questi primi mesi di Napoli. Oltre il lato di campo, la scelta del presidente è anche dettata dalle tante vicende di mercato in cui è coinvolta la squadra partenopea. Tra cessioni ed acquisti almeno per ora non c’è stato un attimo di pace e siamo solo all’inizio, sul banco ci sono soprattutto i spigolosi casi di Victor Osimhen, Piotr Zielinski, e Kim Min Jae. Il presidente del Napoli ha poi confermato anche la sua presenza del ritiro in Trentino come ogni anno in cui seguirà la squadra costantemente.