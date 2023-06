VIDEO/ Rudi Garcia si presenta: “Il Napoli è come una musica che ti fa ballare e stare bene”

Il nuovo tecnico del Calcio Napoli Rudi Garcia ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club azzurro. Il francese di origini andaluse si è dimostrato subito a proprio agio nelle vesti di sostituto di Luciano Spalletti. Le immagini risalgono al giorno della presentazione ufficiale tenuta al Real Bosco di Capodimonte, ma sono state divulgate solo adesso dal Napoli.

Rudi Garcia si presenta: “Napoli, non vedo l’ora di ripagare il vostro abbraccio”

Garcia si è detto entusiasta di questa nuova avventura, ed è pronto a vivere il calore dello Stadio Maradona, visto fino ad oggi solo con gli occhi dell’avversario. L’allenatore azzurro non vede l’ora di visitare la città, ed ha ringraziato i sostenitori azzurri per il caloroso abbraccio che gli hanno destinato al suo arrivo.

Rudi Garcia avrà l’arduo compito di allenare la squadra partenopea la stagione successiva a quella che l’ha vista trionfare nella magica notte del 4 maggio 2023, quando alla Dacia Arena di Udine grazie ad un gol di Victor Osimhen il Napoli ha ottenuto il punto utile per la matematica certezza dello Scudetto.

Il transalpino ha anche parlato delle sensazioni positive che gli hanno suscitato le bandiere e gli striscioni azzurri incontrati per le strade del capoluogo campano, ed ha tutte le intenzioni di far durare questo clima di festa il più a lungo possibile.

Il Napoli si ritroverà attorno al 12 luglio 2023 a Castel Volturno, per radunarsi in vista della partenza per Dimaro-Folgarida, prevista per il 14 luglio 2023. La squadra resterà in Trentino per la prima fase del ritiro fino al 25 luglio 2023, salvo poi trasferirsi il 28 luglio 2023 a Castel di Sangro per svolgere la seconda parte della preparazione al campionato di Serie A 2023/2024. In Abruzzo la squadra rimarrà fino al 14 agosto 2023, a giusto una settimana dall’inizio ufficiale della stagione, previsto per il weekend del 19-20 agosto 2023.