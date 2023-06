Quando esordirà il nuovo Napoli di Rudi Garcia: le date delle prime due amichevoli

Il Calcio Napoli si avvicina alla prima parte del ritiro estivo con l’assordante sottofondo delle sirene di mercato, che stanno scuotendo i caldi giorni senza pallone che la città sta affrontando, con negli occhi ancora le immagini dello splendido trionfo tricolore della stagione passata.

Ritiro di Dimaro-Folgarida, il Napoli disputerà due amichevoli

Gli azzurri si ritroveranno a Castel Volturno il 12 luglio per il canonico raduno pre-partenza, prevista per il 14 luglio destinazione Dimaro-Folgarida. Da oltre un decennio la squadra di Aurelio De Laurentiis si reca in Trentino per la fase più importante della stagione: quel ritiro estivo dove si consolida il sodalizio tra calciatori e staff tecnico, e che quest’anno sarà più dolce che mai.

Oltre cento mila tifosi azzurri sono infatti pronti a seguire i campioni d’Italia nella prima avventura del nuovo anno sportivo, impazienti di celebrare lo storico trionfo atteso per 33 anni e pronti a immortalare i propri ricordi, magari con un selfie assieme al trofeo. La coppa dello Scudetto sarà infatti esposta pubblicamente, ed i supporters potranno a turno scattare la leggendaria foto.

Il programma del ritiro, che terminerà il 25 luglio, prevede tanti eventi: dalla presentazione di una o più divise da gioco a momenti di svago che coinvolgeranno adulti e bambini. Valentina De Laurentiis, figlia del patron di Filmauro, si è recata in Trentino nei giorni scorsi assieme ad una delegazione di collaboratori per visionare le strutture e verificare che le preparazioni stiano proseguendo senza intoppi.

La più grande novità di quest’anno sarà la pedonalizzazione dell’area antistante al centro sportivo: questo consentirà al grande afflusso di persone di stanziare senza pericoli nei dintorni del campo. Gli spettacoli si svolgeranno al campo di calcio che si trova dopo la Chiesa, lì dove fino al 2022 si parcheggiavano le vetture. Tutto fatto per garantire maggiore sicurezza e gestire il numero esorbitante di presenze previste.

Nelle due settimane di Dimaro-Folgarida il Napoli di Rudi Garcia disputerà due amichevoli: la prima, il 20 luglio, sarà presumibilmente contro la rapperesentativa di Anaune Val di Non. Ancora da decidere la seconda avversaria: presumibilmente sarà una squadra di Lega Pro.