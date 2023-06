VIDEO/ La Lega Serie A celebra il Napoli: i 10 gol più belli della stagione azzurra

La Lega Serie A ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram la classifica dei dieci gol più belli segnati dal Calcio Napoli durante la passata stagione, coronata con la vittoria dello Scudetto arrivata alle 22,37 del 4 maggio 2023.

La graduatoria è ovviamente dominata dalla perla di Khvicha Kvaratskhelia realizzata allo Stadio Maradona contro l’Atalanta l’11 marzo 2023, e che è valsa al talento georgiano il premio come miglior gol non solo del mese in cui è stato realizzato, ma dell’intero campionato. Sono addirittura tre le reti inserite tra le più belle del campionato messe a segno dal funambolo numero 77.

Ecco la classifica stilata dalla Lega Serie A, che ha dovuto scegliere tra ben 77 reti realizzate dal Napoli. Presente chiaramente, in entrambe le piazze d’onore, anche il capocannoniere del campionato scorso Victor Osimhen, al centro di insistenti voci di mercato che lo vogliono vicino ad una tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain.

Nella top ten ci sono anche capitan Di Lorenzo, il Cholito Simeone (con due gol), Jack Raspadori ed il suo sigillo allo Juventus Stadium, ed il macedone Eljif Elmas.

Ecco la classifica stilata dalla Lega Serie A con i dieci gol più belli realizzati dal Napoli:

1 Khvicha Kvaratskhelia contro l’Atalanta allo Stadio Maradona

2 Victor Osimhen contro la Roma allo Stadio Diego Armando Maradona

3 Victor Osimhen contro la Roma all’Olimpico

4 Khvicha Kvaratskhelia contro il Monza allo Stadio Diego Armando Maradona

5 Giovanni Di Lorenzo contro l’Inter allo Stadio Diego Armando Maradona

6 Khvicha Kvaratskhelia contro il Sassuolo al Mapei Stadium

7 Giovanni Simeone contro la Sampdoria allo Stadio Diego Armando Maradona

8 Giacomo Raspadori contro la Juventus allo Juventus Stadium

9 Giacomo Simeone contro il Milan allo Stadio San Siro

10 Eljif Elmas contro l’Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona