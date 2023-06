Kim a un passo dal Bayern Monaco, le cifre dell’affare: da 3 euro a 60 milioni in un anno

È arrivata ai titoli di coda la breve avventura di Kim Min-Jae con la maglia del Calcio Napoli. Dopo una sola stagione, il difensore coreano che ha sbalordito l’Europa intera a suon di prestazioni entusiasmanti, diventato uno degli idoli del tifo partenopeo e pilastro della difesa della squadra campione d’Italia, lascerà il bel paese per accasarsi al Bayern Monaco.

Secondo indiscrezioni confermate dallo stesso club tedesco, infatti, sarà la Bundesliga il nuovo campionato nel quale giocherà il miglior difensore della passata Serie A. I bavaresi pagheranno dunque la clausola rescissoria di 60 milioni di euro, accaparrandosi le prestazioni di Kim.

Per lui pronto un contratto quadriennale, con uno stipendio che oscillerà tra i 10 e i 12 milioni di euro netti a stagione. Un’offerta irrinunciabile, che ha spinto il difensore a lasciare senza rimpianti il Napoli, dopo aver ottenuto il massimo in una sola stagione disputata all’ombra del Vesuvio.

Eppure, quando è sbarcato in terra partenopea ad agosto dell’anno scorso, Kim era un calciatore sconosciuto: la tifoseria azzurra vide addirittura il suo acquisto come un segnale di ridimensionamento, ed alcuni suoi esponenti esposero a piazza Sannazaro uno striscione di protesta contro la società inserendo anche il coreano: “Kim, Marlboro, Merit: 3 pacchetti 10 €, pezzente non parli più, paga i debiti e sparisci!“.

A distanza di pochi mesi, la sua cessione per 60 milioni risulta invece inadeguata: per le cifre che girano oggi nel calcio, il suo valore è decisamente superiore alla somma che il Bayern Monaco verserà nelle casse del club azzurro. Una clausola inserita probabilmente troppo di fretta, uno dei pochi errori a livello contrattuale commessi da De Laurentiis. Un vincolo che ha spinto i top club ad interessarsi in maniera insistente al giocatore, che inevitabilmente è caduto nella tentazione di accettare una sfida più remunerativa. Il Napoli perde uno dei cardini della cavalcata Scudetto senza neanche aver avuto il tempo di godersi le sue prestazioni. Peccato.