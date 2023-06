Da promesso sposo del Napoli alla galera: Galtier e suo figlio sono stati arrestati

Galtier è stato arrestato. Ha del clamoroso quello successo poche ora fa a Christophe Galtier: l’allenatore che era stato dato per certo come nuovo tecnico del Calcio Napoli prima poi dello sprint di Rudi Garcia, è stato arrestato in mattinata insieme al figlio per “sospetta discriminazione”. A riportarlo l’agenzia AFP. L’accusa parte dal mese di aprile quando era stata aperta un’indagine preliminare per sospetti di “discriminazione basata su una presunta razza o affiliazione religiosa”.

Galtier arrestato insieme a suo figlio

Alle 8:45 di questa mattina i due sono stati portati dalla polizia giudiziaria di Nizza. Il caso aperto ai tempi del Nizza era legato ad alcuni episodi di razzismo da parte del tecnico francese che aveva indirizzato alcuni insulti razzisti ai suoi ex calciatori. Parole poi confermate anche dall’ex direttore sportivo del Nizza, Julien Fournier, che era stato ascoltato in aula a maggio. Inutili invece le dichiarazioni degli ultimi mesi dove l’allenatore allontanava ogni rumore e assicurava tutti che queste frasi non erano mai state pronunciate da lui. Ad aggravare la situazioni sono state le parole di alcuni calciatori all’epoca al Nizza che hanno confermato le presunte parole razziste del tecnico.

L’accusa contro Galtier

Per ora il tecnico ed il figlio sono in fermo per “sospetta discriminazione”. A seguito delle indagini preliminari di inizio aprile per sospetti di “discriminazione basata su una presunta razza o affiliazione religiosa”.