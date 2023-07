Giuntoli firmerà la risoluzione con il Napoli: rinuncia a 5 milioni pur di andare alla Juve

Cristiano Giuntoli pur di andare alla Juve firmerà la risoluzione del contratto con il Calcio Napoli rinunciando a una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro.

Giuntoli rinuncia a 5 milioni pur di andare alla Juve

Il direttore sportivo della squadra di Aurelio De Laurentiis è intenzionato a risolvere il contratto un anno prima della sua scadenza naturale. Tutto per andare a Torino, sulla sponda bianconera. Il dirigente lascerà così i campioni d’Italia per cercare di costruire una Juventus vincente, una Juventus che grazie ad un assurdo patteggiamento è riuscita a cavarsela con una multa ridicola, a fronte delle gravissime accuse che le erano state mosse e che avrebbero potuto (dovuto, secondo alcuni) rispedirla in Serie B, ancora una volta tramite le aule di tribunale.

Aurelio De Laurentiis deve arrendersi

Il presidente Aurelio De Laurentiis è costretto quindi ad arrendersi e lasciare andar via il proprio collaboratore più stretto, il quale tuttavia prenderà la strada per il Nord in solitaria, senza gli osservatori e collaboratori con i quali ha dato vita ad un Napoli vincente oltre che spettacolare. D’altra, a fronte della perdita di motivazioni o in vista di stipendi considerevolmente più alti, è giusto lasciare che delle figure cambino strada poiché in tutti gli ambiti della vita, lavorativi e non, quello che fa davvero la differenza è lo spirito di piena appartenenza.