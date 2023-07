Chi sono Micheli e Mantovani: gli scout che hanno scoperto Hamsik e Kvaratskhelia

Chi sarà il nuovo DS del Calcio Napoli? È la domanda che si fanno in molti dopo l’addio ufficiale di Cristiano Giuntoli che, pur di raggiungere la Juventus, ha deciso di rinunciare ad una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro, a titolo di penalità per la risoluzione anticipata del contratto con la società di Aurelio De Laurentiis. Il patron ha cercato in tutti di trattenere Giuntoli a Napoli, anche attraverso un passaggio del suo discorso durante la festa Scudetto. Tutto inutile, poiché il dirigente non è tornato sui suoi passi. Una delle ipotesi più plausibili, visto che il presidente non si aspettava una fine anticipata del rapporto, è che il Napoli possa non ingaggiare un nuovo Direttore Sportivo affidando il mercato Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani.

Chi sono Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani

Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani sono i responsabili dello scouting del Napoli, ossia le due figure che viaggiano in giro per il mondo alla ricerca dei talenti meno conosciuti, o addirittura sconosciuti, riuscendo così ad ingaggiarli più facilmente rispetto a profili su cui vi è l’interessamento di altre squadre magari più blasonate o più ricche.

È grazie a loro che i partenopei hanno costruito la propria fortuna: non sono semplici osservatori, ma dirigenti con capacità di spesa che possono far firmare i contratti ai calciatori. Dopo avere individuato le caratteristiche tecniche, indagano sulle quelle umane e prendono i contatti anche con le famiglie.

Da Hamsik a Kvaratskhelia passando per Koulibaly

I due sono stati a Napoli dal 2010 al 2015, per tornarci nel 2018. Nell’esperienza precedente alla prima azzurra, hanno lavorato a Brescia dove hanno portato Marek Hamsik e Fabiano Santacroce. Per il Napoli invece hanno scoperto i talenti Koulibaly e Ghoulam. Sul loro taccuino hanno segnato nomi come

Zambo Anguissa, Giovanni Di Lorenzo, Leo Ostigard, Alex Meret, Amir Rrahmani, Eljif Elmas, Alessio Zerbin e soprattutto Kvicha Kvaratskhelia, il quale fu notato la prima volta quanil tecnico azzurro era Gennaro Gattuso.