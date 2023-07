Presentazione calendario di Serie A Tim 2023/2024: data, ora e dove vedere il sorteggio

Mercoledì 5 luglio, alle ore 12.00, si terrà la diretta della presentazione del Calendario della Serie A TIM 2023/2024. Il programma, condotto dal volto di DAZN Giorgia Rossi, sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN e sul canale Youtube della Lega Serie A.

Presentazione calendario Serie A 2023/2024: data, orario e dove vedere

L’evento si sarebbe dovuto svolgere entro la fine del mese di giugno, ma la questione annosa dei diritti televisivi per il prossimo quinquennio, ancora irrisolta, ha fatto slittare la data. Un’indicazione di massima però arriva proprio dalla scelta del broadcaster scelto per mandare in onda il tanto atteso sorteggio: DAZN, infatti, ha spodestato SKY che negli ultimi anni aveva addirittura ospitato nei propri studi i massimi dirigenti della Lega Serie A per la prima, simbolica occasione ufficiale della stagione sportiva.

La presentazione del calendario di Serie A, la cui ultima edizione è stata vinta dal Calcio Napoli, verrà trasmesso anche sul canale ufficiale Youtube della Lega Serie A per la prima volta: un chiaro segnale che anche la stessa federazione si sta iniziando ad adeguare al sistema audio-video moderno, orientato allo streaming online più che alla televisione.

Nelle prossime ore sono attese comunicazioni ufficiali circa l’assegnazione dei diritti televisivi per i prossimi cinque anni: una notizia molto attesa dai club della massima divisione nazionale e dalla Lega stessa, che deciderà le sorti del campionato nostrano e darà la misura delle ambizioni anche in campo internazionale.

Nell’ultimo triennio, quello 2021-2024, la Lega Serie A era riuscita a garantirsi 927,5 milioni di euro circa: l’obiettivo è quello di riuscire quantomeno a pareggiare l’offerta. Le opzioni sul tavolo dei massimi vertici federali sarebbero attualmente tre: trasmettere la Serie A su DAZN e Mediaset ma non su Sky. Mediaset dal suo canto potrebbe trasmettere una partita in chiaro su Italia 1; trasmettere la Serie A su DAZN e Sky ma non su Mediaset, riproponendo una situazione analoga a quella vista negli ultimi tre anni; trasmettere la Serie A su DAZN, Sky e Mediaset.