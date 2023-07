Ci siamo quasi. Il Calcio Napoli e Roberto Calenda, l’agente di Victor Osimhen, stanno cercando una soluzione che accontenti entrambe le parti e consenta al capocannoniere della scorsa Serie A di disputare un’altra stagione in maglia azzurra. Dopo la trionfale cavalcata dell’anno scorso, le offerte per l’attaccante nigeriano si sono moltiplicate: non è un mistero infatti che il centravanti mascherato sia diventato uno degli obiettivi principali dei top club di mezza Europa, dopo le straordinarie prestazioni che hanno aiutato il club partenopeo a conquistare il terzo, storico Scudetto.

Rinnovo Victor Osimhen, chiesta al Napoli la clausola rescissoria sul contratto

Così, mentre Victor Osimhen si trova in vacanza nella sua Nigeria e non vuole sentir parlare di futuro, il suo entourage è al lavoro per convincere Aurelio De Laurentiis e strappargli la ‘benedetta’ clausola rescissoria richiesta di 100 milioni di euro come condizione necessaria per apporre la firma sul rinnovo del contratto, già pronto e solo in attesa di essere vidimato ufficialmente. Lo stipendio aumenterà dagli attuali 4,5 milioni di euro, a circa 7.

Il calciatore, che lancia messaggi d’amore a distanza ai tifosi del Napoli, dal canto suo non sembra dare la minima impressione di voler lasciare la città partenopea. Anche il presidente De Laurentiis è stato chiaro in tal senso: “Il calciatore è incedibile, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile“. Tradotto: o Bayern Monaco e Paris Saint Germain sborsano 180 milioni di euro, oppure non se ne parla neanche.

La sensazione generale è che il matrimonio tra il Napoli ed Osimhen proseguirà almeno per un altro anno. Il giocatore ha dimostrato grande attaccamento alla causa, e sembra essere orientato a disputare in maglia azzurra la stagione del tricolore cucito sul petto, provando a dare una zampata anche alla Champions League, sfumata per situazioni ingiuste e sfortunate la stagione passata.