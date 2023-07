Serie A 2023/2024, la Lega ufficializza giorni e orari: si giocherà dal sabato al lunedì

La Lega Serie A ha ufficializzato i giorni e gli orari della settimana in cui, come regola generale, si disputeranno le partite di campionato. Posticipato all’anno prossimo l’anticipo fisso del venerdì, per questa stagione si rimarrà con quello già noto: tre anticipi al sabato, sei gare la domenica dalle 12,30 in poi, un posticipo del lunedì sera.

Giorni e orari Serie A 2023/2024

Il Calcio Napoli ha conosciuto l’ordine in cui sfiderà le diciannove avversarie che proveranno a contendergli il titolo di campione d’Italia. Gli azzurri esordiranno a Frosinone, per poi ospitare allo Stadio Maradona prima il Sassuolo, poi la Spal.

Sabato ore 15.00 (1 anticipo)

Sabato ore 18.00 (1 anticipo)

Sabato ore 20.45 [1 anticipo)

Domenica ore 12.30 (1 anticipo)

Domenica ore 15.00 (3 gare)

Domenica ore 18.00 (1 posticipo)

Domenica ore 20.45 (1 posticipo)

Lunedì ore 20.45 1 posticipo)

Giornate con programmazione diversa da quella standard

Nella 3ª giornata, nella 8ª giornata, nella 12a giornata e nella 29ª giornata che precedono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori nonché nella 5° giornata, che precede il turno infrasettimanale, il posticipo del lunedì alle 20.45 può essere sostituito da un anticipo il venerdì alle ore 20.45.

Il turno infrasettimanale in programma nella 6ª giornata (27 settembre 2023) si di-souta mercoledì con inizio alle ore 20.45 (2 gare), con due anticipi martedì alle ore 18.30. due anticipi martedì alle ore 20.45, due anticipi mercoledì alle ore 18.30, un posticipo giovedì alle ore 18.30 e un posticipo giovedì alle ore 20.45.

La 1° giornata si disputa domenica 20 agosto 2023 con inizio alle ore 20.45 (due gare). con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20 45 due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.

La 2ª giornata si disputa domenica 27 agosto 2023 con inizio alle ore 20.45 (due gare). con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.

La 3ª giornata si disputa domenica 3 settembre 2023 con inizio alle ore 20.45 (2 gare). due anticipi al venerdì rispettivamente una alle ore 18 30 e uno alle ore 20.45, quattro anticipi a sabato, rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45 e due anticipi domenica alle ore 18.30.

La 17ª giornata si disputa sabato 23 dicembre 2023 con quattro anticipi al venerdì, rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45. e il resto delle gare al sabato (un anticipo alle ore 12.30, due gare alle ore 15.00 e tre posticipi, rispettivamente due gare alle ore 18.00 e una alle ore 20.45).

La 18ª giornata si disputa sabato 30 dicembre 2023 con quattro anticipi al venerdì, rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, e il resto delle gare al sabato (un anticipo alle ore 12.30, due gare alle ore 15.00 e tre posticipi, rispettivamente due gare alle ore 18.00 e una alle ore 20.45).

La 19ª giornata si disputa domenica 7 gennaio 2024 con due anticipi al sabato rispettivamente alle ore 18.00 e 20.45, un anticipo alle ore 12.30 della domenica, una gara alle 15.00, due posticipi alla domenica, rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.45, due posticipi il giorno martedì 23 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 18.30 e alle ore 20.45. e due posticipi il giorno mercoledì 24 gennaio 2024. rispettivamente alle ore 18.30 e alle ore 20.45. In funzione delle scelte operate dai broadcaster saranno eventualmente utilizzabili anche lo slot del sabato (6 gennaio 2024 alle ore 15.00 e/o un ulteriore slot della domenica (7 gennaio 2024) alle ore 15.00.

La 30° giornata si disputa sabato 30 marzo 2024 con una gara alle ore 12.30, due gare alle ore 15.00, due gare alle ore 18.00, una gara alle ore 20.45 e quattro posticipi al lunedì, rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45.

La 38° giornata si disputa domenica 26 maggio 2024, con inizio alle ore 20.45 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, come già avvenuto in passato, le 10 gare potranno essere disputate in due blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica”.