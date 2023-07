Il Calcio Napoli ha scoperto ieri l’ordine in cui affronterà le diciannove avversarie del campionato di Serie A Tim 2023/2024. Gli azzurri inizieranno la propria campagna da campioni d’Italia in terra laziale, a Frosinone, il 20 agosto 2023 contro i neopromossi gialloblu. Gli uomini di Rudi Garcia esordiranno allo Stadio Maradona il 27 agosto 2023, quando ospiteranno il Sassuolo. Anche la terza giornata verrà disputata tra le mura amiche: sarà l’occasione per riaccogliere a Fuorigrotta Maurizio Sarri e la sua Lazio.

Rudi Garcia sul calendario di Serie A del Napoli: “Importante giocare in casa dopo la Champions League”

Il nuovo tecnico del Napoli ha commentato così il sorteggio del calendario di Serie A: “Sapevamo che avremmo iniziato fuori casa e dal sorteggio è uscito il Frosinone che ha disputato un eccellente torneo di serie B meritando la promozione. Nel complesso sappiamo che nel campionato di serie A non ci sono partite facili, vista la qualità del calcio italiano“.

“Di positivo c’è che dopo le sfide di Champions League, cinque volte su sei, giochiamo in casa ed è importante considerando che una gara di Champions comporta sempre un notevole dispendio energetico“.

Un calendario che sarà inevitabilmente arricchito di altre sei sfide il 31 agosto 2023, quando verranno sorteggiati i gironi della prossima UEFA Champions League, grande obiettivo del nuovo ciclo del club di Aurelio De Laurentiis. Un cammino migliore delle altre italiane in gioco (Inter, Milan e Lazio), potrebbe consentire agli azzurri di accedere al tanto ambito Mondiale per Club, che nel suo nuovo format in vigore dall’estate del 2025 accoglierà ben 32 squadre da tutto il globo e diventerà inevitabilmente la competizione di punta a livello di club.

Il Napoli si ritroverà per il primo dei due ritiri precampionato il 14 luglio 2023 a Dimaro-Folgarida. Gli azzurri rimarranno in Trentino fino al 25 luglio, per poi spostarsi in Abbruzzo, a Castel di Sangro, dal 28 luglio al 14 agosto 2023. La prima partita amichevole è in programma il 20 luglio: avversaria la rappresentativa di Anaune Val di Non.